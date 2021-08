Versión de MasterChef Celebrity suspendida por brote de covid. Culpan a actriz

Master Chef Celebrity de TvAzteca se encuentra suspendida tras un contagio de covid a varios artistas. Culpan a Paty Navidad, que no cree en el virus.

Hace unos días se anunció la suspensión de las grabaciones del concurso gastronómico Máster Chef Celebrity versión México, desarrollada por TvAzteca, a causa de un brote de coronavirus dentro del equipo de producción y artístico. Esto en tiempos de pandemia puede resultar normal, sin embargo, la noticia ha trascendido porque una de las participantes del reality que resultó positiva, fue la actriz Patricia Navidad, a quien se le conoce popularmente como Paty Navidad. Ella ha sido muy clara en sus opiniones, rechazando que el virus exista y negándose a poner la vacuna, algo que ha caído mal entre muchos de sus colegas,

Según la publicación mexicana TvNotas algunos de sus compañeros la responsabilizan del brote de covid, ya que ella no ha tenido las medidas de bioseguridad que deben acatarse, incluso otros participantes habrían pedido que ella fuera expulsada de la producción.

Según el medio de comunicación azteca, fuentes cercanas a la producción aseguran que Navidad habría tenido inconvenientes para que la contrataran justamente por su posición frente al virus y ahora que hay crisis en Máster Chef, podría quedarse sin trabajo.

De otro lado, la noticia sobre el resultado positivo de Paty habría generado una serie de memes e incluso burlas de parte de muchos usuarios mexicanos de las redes, a lo que ella responde que se siente bien y está sana, contradiciendo así la prueba aplicada en el programa. Adicionalmente, Instagram habría bloqueado su cuenta precisamente por sus opiniones y por ello, actualmente no es posible encontrarla en esa red social.

“La verdad es que todo es más difícil de controlar si la gente hace lo que quiere y no sigue las reglas, y eso ocurrió con una participante”, dijo la fuente a TvNotas sobre la indisciplina de Navidad y refiriéndose directamente a ella. “Paty Navidad, quien como saben, insiste en que el virus no existe y desde que empezaron las grabaciones se negó a usar cubrebocas y a seguir las reglas básicas; además, obviamente no se vacunó”.

Según dicha fuente la actriz fue contratada porque su posición polémica puede generar rating, pero sus compañeros de producción, dentro de los que figuran Mauricio Islas, Stephanie Salas, Laura Zapata y Rebeca de Alba estarían bastante molestos.

“En total fueron 12 personas, siete de producción y cinco integrantes del talento: Rebecca, los chefs Fernando y José Ramón, el árbitro Paco Chacón y Paty Navidad. Todos quedaron en shock menos Paty, a quien le valió ma$#%, pues como resultó asintomática dijo que se sentía muy bien e insiste en que está sana”, reveló la fuente consultada.

Se espera que en los próximos días se retome la grabación del programa que estará al aire en México por Tvazteca este mes de agosto.

