Vicente Fernández: ¿por qué ‘el potrillo’ decidió no volver a cantar con su padre?

Vicente Fernández siempre expresó lo orgulloso que se sentía por la trayectoria artística de su hijo Alejandro Fernández, también conocido como ‘el potrillo’. Durante muchos años brindaron juntos conciertos sin precedentes que quedaron en la memoria y en el corazón de los fanáticos de la dinastía Fernández.

En más de 60 años de carrera artística, Vicente Fernández brindó innumerables entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo que luego de su muerte el pasado 12 de diciembre, han vuelto a circular en redes sociales. Tal es el caso de una charla que tuvo con la periodista mexicana Adela Micha, donde reveló porque un día su hijo le dijo que ya no quería cantar más con él. “Vieras qué feo sentí cuando un día me dijo ‘Oye papi, yo no quiero venir a cantar contigo’”. Según relató, le pidió a su hijo que le explicara las razones, a lo que Alejandro le respondió: “Es que cuando canto contigo me quieren porque soy tu hijo, pero cuando llevo cinco o seis canciones, veo que me la están rayando los de la primera fila’, y lo entendí”, añadió el artista mexicano que murió a sus 81 años.

Asimismo, ‘Chente’ reveló que siempre apoyó a su hijo en sus decisiones. “Tienes razón, hijo. Te vas a ir a ganar 20 mil pesos con un mariachi baratito, pero de cantar sé que vas a cantar porque te enseñé bastante bien”. Aunque, el patriarca de los Fernández también reveló que en un principio no estuvo de acuerdo con que su hijo quisiera hacer un disco de pop producido por Emilio Stefan, pero luego no tuvo más opción que apoyarlo.

Por su parte, en una oportunidad ‘el potrillo’ le reveló a la ya mencionada periodista que “Mi padre era súper exigente y muy duro, si le hubiera hecho caso, me hubiera quedado bajo su mando”. En el velorio de Vicente, Alejandro se mostró bastante conmovido junto a su madre doña ‘Cuquita’, quien no pudo evitar llorar mientras su hijo interpretaba algunos de los populares temas de Vicente Fernández para despedirlo.

