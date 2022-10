Video: Adhara, hija de Andrea Valdiri enterneció con una rutina de ejercicios

Aunque Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más populares de Colombia, y generalmente se convierte en tendencia por sus publicaciones, su pequeña hija Adhara es ahora la protagonista de sus redes sociales, pues ha cautivado a los fanáticos de la bailarina con su ternura.

Te puede interesar: Fotos: así fue la fiesta de Andrea Valdiri y Felipe Saruma para celebrar Halloween

¡Le sigue sus pasos! Andrea Valdiri compartió un video mostrando a Adhara haciendo ejercicio en una de sus máquinas. Foto: Instagram

La pequeña de un año recibe constantemente cientos de elogios en las redes de su mamá y también en su perfil de Instagram, que es administrado por la bailarina barranquillera. Allí comparte fotos y videos de los avances que ha tenido en su crecimiento.

Así es como Adhara Valdiri hace ejercicio

Hace unos días, la esposa de Felipe Saruma compartió un divertido video mostrando a su hija dormida mientras almorzaba. El clip fue muy comentado por los internautas.

Te sugerimos leer: Andrea Valdiri perdió una apuesta y se perforó una delicada parte del cuerpo

Ahora, publicó otras imágenes que también enternecieron a sus fanáticos, donde se observa a la niña haciendo uso de una de las máquinas de ejercicio de la influencer.

La niña aparece con un vestido azul y unos tenis blancos, mientras camina e intenta correr en la caminadora, tratando de mantener el equilibrio para no caerse. A su vez, suelta una tierna carcajada. “¡Vamos, gorda! Vamos, mi amor. Ella tiene que bajar esa barriga, esa barriga”, le dice ‘La Valdiri’ para animarla a continuar el ejercicio.

¿Qué hacía Andrea Valdiri antes de ser famosa?

Antes de saltar a la fama, la generadora de contenido tuvo que enfrentar algunos obstáculos, especialmente en el área económica. A través de su canal de YouTube, en su programa Machichoneando, contó lo que hizo para salir adelante. Estudió Dirección y Producción de Radio y Televisión en la Universidad Autónoma del Caribe. “Hice mis prácticas en una farmacéutica. Yo cuando llegaba me sentía la gerente de la empresa”, dijo. También se desempeñó como Community Manager de una empresa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Uno de los detalles desconocidos de su vida, fue que en su juventud, se levantaba a la madrugada para ir a la plaza, comprar masa de yuca para hacer y vender arepas. “Mi vida normal era así: me levantaba a las 4:00 a. m. para ir al mercado a comprar una masa de yuca (para hacer arepas). Vendía fritos desde las 6 hasta las 7 de la mañana. Al mediodía me iba a jugar fútbol y después de las 2:00 p. m. me iba para un lugar que era de un amigo venezolano que tenía tiendas de ropa. Estaba en el almacén solo medio tiempo. Luego, de 6 a 10 de la noche, estudiaba en la universidad. Apenas salía de la universidad me iba a hacer el tema de los perros calientes. Al lado quedaba un bar y ahí se sentaba mucho viejo tomador. Entonces, vendía los perros calientes después de la universidad hasta las 2 de la mañana. Después, volvía y me levantaba a las 4″, aseguró.