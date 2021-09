Video: Alicia Machado protagoniza escándalo en reality mexicano

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Alicia Machado, exparticipante de MasterChef Celebrity, ahora hace parte de ‘La casa de los famosos’, reality de Telemundo en el que las celebridades deben convivir las 24 horas del día, sin acceso al mundo exterior.

La ex Miss Universo se ha convertido en tendencia por los polémicos comportamientos que ha tenido durante su participación en el programa. Recientemente, la producción realizó una fiesta y las cámaras captaron a la actriz pasada de tragos, nadando desnuda y coqueteándole a una de sus compañeras.

EL video del momento fue publicado por el programa ‘Suelta la sopa’. Además, los periodistas no dudaron en comentar la escandalosa situación. “Ella dice que no se acuerda, pero se tiró a la piscina, quedó mostrando las chichis a todo mundo, se encueró, mostró todo, muy soltera y muy todo, con sus tequilitas”.

Alicia Machado se desnuda en La Casa de los Famosos | Suelta La Sopa

El comportamiento de la actriz ha generado diferentes opiniones en redes sociales: “Alicia se quitó el vestido y créeme que no es gratis ella no es nada tonta sabe que es un show tiene que subir el rating. Ella está jugando con todo es una ganadora”, “Es una Reina. La apoyo 100% y sin ella este programa no vale. Ella no es falsa ni hipócrita”, expresaron algunos internautas en redes sociales.

Recordemos que la venezolana también generó polémica durante su participación en MasterChef Celebrity al afirmar que fue víctima de xenofobia en el programa, “Gracias a Dios que ya terminó este Show, qué vergüenza de personas. Lamento mucho haber vivido en carne propia la violencia, la frustración y la xenofobia que se respira en Colombia”.

Te puede interesar: Declaraciones de Marbelle hacía Alicia Machado estarían en manos de abogados