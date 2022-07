Video | Así celebran su aniversario Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz

Mateo Carvajal es uno de los exparticipantes del Desafío más recordados por los colombianos, pues desde que se alzó con el triunfo en 2017, en la edición Desafío Súper Humanos Cap Cana, sus proyectos y apariciones han alcanzado mucha notoriedad.

El deportista antioqueño, quien tuvo una relación amorosa con la presentadora Melina Ramírez, es padre de Salvador, quien nació fruto de esta unión. El hijo de Mateo Carvajal cumplió tres años.

Mateo Carvajal fue relacionado en varias oportunidades con Lina Tejeiro y Jessica Cediel; sin embargo, nunca se confirmó que alguna de las dos relaciones haya pasado de una buena amistad.

Hace unos meses, el exparticipante del ´Desafío´ comenzó a publicar algunas fotografías y videos en compañía de una joven. En cuestión de días, se conoció que se trataba de la modelo paisa Stephanie Ruiz.

Con el paso del tiempo, la pareja fue compartiendo cada vez más contenido de su diario vivir y luego confirmaron su relación amorosa. Los comentarios de los seguidores de Mateo no tardaron en aparecer, algunos positivos y otros no tanto; sin embargo, la pareja no suele prestarles atención a sus detractores.

Hace unas horas, la modelo y el deportista compartieron unas fotografías de lo que sería la celebración de su aniversario en tierras mexicanas. En ellas, la pareja aparece disfrutando en una piscina, mientras toma el sol en el hotel donde se hospedan.

“Se ven hermosos, me encanta verlos juntos”, “Uhs ese Mateo está más lindo que nunca, definitivamente Stephanie se llevó lo mejor de los Carvajales”, “Uy ya el primer aniversario, el tiempo se pasa muy rápido” y “Dios lo bendiga… se ven hermosos. Mi Mateo recuerda que Dios no quieta, Dios libera”, fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas en el post.

Mateo Carvajal responde a quienes preguntan si su novia está embarazada

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, a través de redes sociales, el deportista afirmó que a pesar de amar a Salvador con todo su ser, en este momento no está buscando tener otro hijo, pues quiere enfocarse en sus proyectos profesionales.