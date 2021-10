VIDEO: así fue el polémico beso de Karol G y una bailarina en pleno concierto

Una vez más la cantante antioqueña Karol G vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez por cuenta de una polémica escena que protagonizó en uno de sus más recientes conciertos en Nueva York.

Te puede interesar: Galería: estas son las 5 fotos más sexis de Karol G

En el video, se observa cuando la cantante baila de manera muy sensual junto a sus bailarinas, un momento que suele ser muy común en cada uno de sus shows. Sin embargo, minutos más tarde dejó con la boca abierta a todos los espectadores del concierto, cuando ella y una de sus bailarinas se dieron un apasionado beso que se extendió por unos cuantos segundos. “Ay, Dios mío. Qué rico”, dijo la artista. Ese momento quedó registrado en video, y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Algunos internautas se escandalizaron, mientras otros aseguraron que se trataría únicamente de la puesta en escena para el show.

Puedes leer: Conoce las noticias del entretenimiento que son tendencia en Vea

El hecho ocurrió el pasado 22 de octubre, durante el concierto Uforia LA X Live. En ese momento, la artista cantaba su reconocido tema El Makinon, mientras el público enloquecía al verla. El clip fue compartido inicialmente por la estación de radio estadounidense X96.3, a través de su cuenta de Instagram. La publicación la superó las 46 mil reproducciones y los 100 comentarios que, en su mayoría no fueron tan positivos.

“Dios mío para tratar de llamar la atención”, “lo que hacen para estar pegadas”, “lo mismo de siempre”, “qué tristeza las influencias de hoy en día para nuestros hijos”, “Shakira, Ivy Queen y JLo son exponentes pesadas de la música y JAMAS las he visto hacer esto” comentaron algunos de los internautas. Entre tanto, hubo otros mensajes a favor de la artista. “No fue un beso real, solo los que vieron la pantalla grande se dieron cuenta que fue en la mejilla”, “las personas lo que hacen es criticar y criticar”. Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: Fotos: él es Germán Navarro, el nuevo novio de Mary Méndez presentadora de La Red