VIDEO: así fue la dura caída que sufrió Daniella Álvarez mientras entrenaba

Desde que sufrió su amputación el año pasado, Daniella Álvarez se ha convertido en todo un ejemplo de superación, compromiso, valentía y tenacidad. En sus redes sociales, ha sido aplaudida por sus seguidores quienes no paran de admirar su forma de ver la vida.

Recientemente, la novia del actor Daniel Arenas compartió un video de uno de los entrenamientos físicos a los que se tiene que someter para fortalecer sus brazos y su pierna y, por supuesto, recuperar el movimiento de su pie, acompañada de profesionales quienes guían cada uno de sus ejercicios. Aunque todo parecía ir bien, en el clip que ya tiene más de 750 mil reproducciones, se observa el momento exacto cuando Daniella estaba golpeando con sus puños y perdió la estabilidad porque quiso apoyarse sobre su pierna biónica y, finalmente, terminó cayéndose al piso. Afortunadamente reaccionó a tiempo y puedo evitar que se lastimara.

Pese a la caída, la modelo hizo una profunda reflexión. “¡Si me caigo, me levanto y sigo! Si yo puedo, tú puedes MÁS y MEJOR. No hay excusas, tú eres tú propio motor… VAMOS EQUIPOOOO @fitbyigna gracias por todos los días dar lo mejor de ti para entrenarme, eres un CRACK, aunque no sé para dónde estabas mirando que no me agarraste en la caída”, escribió la presentadora en la descripción de la publicación.

Inmediatamente, sus seguidores le dejaron mensajes felicitándola y halagando su gran ejemplo y buena actitud ante las adversidades. “Cada vez estás mejor...cosas que antes no podíamos”, “en el último año te he visto tanto LEVANTARTE. Es increíble que no te he visto quedarte achantada pensando en el siguiente paso, sino enseguida arriba, yendo más allá”, “mis respetos, eres una verdadera belleza en todos sentidos y un gran ejemplo”.

