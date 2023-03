Video: Así fue la primera presentación de Karol G en el ‘Show de las estrellas’

Karol G es una de las artistas más queridas del género urbano a nivel nacional e internacional. Su carrera inició en el año 2006 cunado participó en el reality ‘Factor X’, a partir de ahí lanzó canciones como ‘Así es el amor’, ‘Me ilusioné’, ‘Dime que si’, entre otras canciones, que publicaba en su canal de YouTube CarolGco.

La paisa, también, hacía covers de canciones en inglés como Can’t Take My Eyes Off You, Try Sleeping with A Broken Heart, Kiling Me Soflty, entre otras.

Pero fue el año 2012, que saltó a la fama con ‘301′, canción que hizo junto al cantante Reykon, posicionándose en el top número uno en estaciones radiales y canales de televisión. Posteriormente lanzó ‘Amor de dos’ junto a Nicky Jam, y ‘Ahora me llama’ con Bad Bunny, canciones que rápidamente se convirtieron en hits musicales.

Karol G en el ‘Show de las estrellas’

El reconocido presentador Jorge Barón publicó en su cuenta de Instagram un recuerdo junto a Karol G, en su primera presentación en televisión nacional, en el municipio de Sogamoso. El conductor la presentó de la siguiente manera: “una joven cantante antioqueña que hace su debut en la televisión colombiana”.

Posteriormente, apareció la joven, con un look muy diferente al que tiene ahorita y agradeció al presentador por la oportunidad. “Muchas gracias don Jorge, me siento de verdad súper contenta por estar acá. Había tenido la oportunidad de cantar en varias partes, pero no con un público tan extremadamente grande”, expresó. Aquí el video de su presentación en el ‘Show de las estrellas’.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Mañana será bonito

Hace unos días, Karol G, presentó su más esperado álbum ‘Mañana será bonito’. El disco es una colección de 17 canciones íntimas, demostrando un lado de la artista que va más allá de su nombre artístico y da a sus fans un vistazo a las emociones más íntimas que Carolina tuvo al superar el desamor.

En este nuevo álbum, la artista demuestra todo su talento como intérprete y autora, además de su destreza en la producción como coproductora de los temas ‘Tus gafitas’, ‘Gucci los paños’ y ‘Mientras me curo el cora’.

Repleto de colaboraciones que resaltan el amplio alcance creativo de Karol, ‘Mañana será bonito’, cuenta con algunas de las estrellas más destacadas del momento, así como de artistas emergentes como Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul, Sech y Shakira.