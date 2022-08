VIDEO: Carolina Cruz casi se accidenta en plenas vacaciones. Así quedó registrado

Desde el pasado lunes, Carolina Cruz, expareja de Lincoln Palomeque, se ausentó de Día a Día, se ausentó de Día a Día, el programa matutino del canal Caracol, pues está disfrutando de unos días de vacaciones con sus hijos Matías y Salvador.

La vallecaucana ha registrado en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de estos días. En las imágenes, también se ha observado con su sobrina Gabriela, a quien considera su “alma gemela”.

Carolina Cruz casi se accidenta en plenas vacaciones

Carolina Cruz publicó unas historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 7,3 millones de seguidores. Allí aparece junto a su hijo Matías cerca de una piscina, pero lejos de imaginarse que, por poco, sufre un accidente.

En una publicación escribió: “Porque ustedes lo pidieron…Casi caigo como un sapo a la piscina”. Las imágenes corresponden al momento en el que la ex de Lincoln Palomeque graba a su primogénito observando muy curioso unas iguanas. La también modelo le insiste al niño que tenga cuidado.

De un momento a otro, uno de los reptiles comienza a moverse hacia ellos, así que inmediatamente emprenden la huida. Mientras corrían, Carolina tuvo un leve tropiezo al lado de la piscina. El traspiés quedó registrado en el video que ella misma grababa. Afortunadamente logró controlar su cuerpo para evitar caer al piso. “Él estaba más tranquilo que yo. No sé cómo no voté el teléfono celular y alcance a grabar. Muy dentro de mí sabía que eso iba a pasar. Yo sabía que iban a salir a perseguirnos”, relató.

El video causó gracia entre sus amigos y seguidores, quienes comentaron que les pareció muy divertido ese momento. “Yo no he parado de reírme cada que lo veo, me imagino tu cara”, “jajaja corrió primero la mamá”, “el niño no se había asustado pero de ver a la madre correr pues ni modo”, “casi te caes del susto”, “muy divertido ese video”, son algunos de los mensajes que le han dejado en la publicación, que ya cuenta con más de 36 mil likes.

En Estados Unidos, la presentadora de Día a Día ha podido compartir con Paola Calle, su mejor amiga y por supuesto, con su familia. Por ahora, se desconoce cuándo retomará sus labores en el matutino del canal Caracol.