VIDEO: ¿cómo se llamará el hijo de Cristina Hurtado y cuándo nacerá?

Cristina Hurtado y su esposo Josse Narváez están a punto de convertirse en padres por tercera vez. Conforman una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional.

Después de 15 años de haber recibido a su segundo hijo, Juan José, la pareja recibió con sorpresa la noticia que serían nuevamente padres de otro varón, quien está a punto de nacer. Por medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’, la presentadora contó algunos detalles de la llegada de su bebé. En cuanto a la fecha estimada del parto, Hurtado reveló que no tiene programado un día específico, y que en cualquier momento puede dar a luz. La paisa se refirió también a sus expectativas para el alumbramiento. “El parto será de manera natural, es lo que deseamos. Mis dos hijos fueron partos naturales entonces deseo que este bebé también nazca normalito”.

Asimismo, muchos de sus seguidores le han estado preguntado por el nombre que llevará el niño, tema que ha despertado la curiosidad de los internautas. Sin embargo, tanto Cristina como Josse, dijeron que aun no lo han definido, pese a tener varias opciones en lista. “La mayoría de preguntas que ustedes me están haciendo es esa. Todavía no sabemos. En serio hemos puesto tantos nombres sobre la mesa que no hemos podido decidir”, comentó la también modelo a través de sus historias de Instagram.

Ante eso, la pareja le pidió a sus seguidores que les enviaran algunas propuestas de nombres para ver si pronto se deciden por algunos. De igual manera, le preguntaron a Cristina si después de este embarazo piensa tener la niña. Ella respondió: “No, ya me quedé con las ganas de la niña, este hombrecito ya es el último de la casa”.

