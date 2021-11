Video: Daniela Álvarez comparte su exigente rutina de ejercicios

Aunque los entrenamientos son incómodos, la presentadora asegura que no se rinde.

La expresentadora del ‘Desafio The Box’ siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy activa a la hora de hacer ejercicio. Luego de someterse a la amputación de su pierna izquierda, a principios del año 2020, Daniella ha retomado su rehabilitación y actividades físicas.

A través de su cuenta de Instagram. la empresaria compartió una serie de ejercicios que realiza con su entrenador en Miami, cuidad en donde reside debido a su participación como jurado en el programa ‘Nuestra belleza latina`.

Lo que sorprendió a sus seguidores fue la exigencia que requieren los entrenamientos físicos. “Aunque algunos ejercicios son incómodos, cuestan y hasta me dan miedo ¡Lo intentamos!, aseguró la modelo, que siempre ha mostrado ‘berraquera’ ante los obstáculos que se le han presentado en la vida.

Hace unos días, en una entrevista con Univisión, Daniella Álvarez aseguró que para ella fue muy difícil afrontar la situación a la que se enfrentó con su pierna izquierda y no tenía certeza que pasaría con su vida. “Los médicos me decían: ‘’Nosotros no sabíamos qué iba a ser de ti’. O sea, mis glúteos eran negros y mi pie ya estaba negro”. Además, reveló que en algún momento se volvió dependiente de las drogas lo que le generaba inesperados cambios de ánimo.