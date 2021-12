VIDEO: ¿De ciclista a acordeonero? Rigo Urán sacó sus dotes como artista vallenato

Rigoberto Urán suele ser muy activo en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde tiene 1,4 millones de seguidores. Allí, suele publicar fotos y videos no solo de su faceta como ciclista, sino también de su vida personal, su faceta como padre y varios clips graciosos.

Recientemente, fue captado en unos videos por su esposa Michelle Durango, quien mostró el talento desconocido de Rigo Urán. Para sorpresa de muchos, el ciclista sacó a flote sus dotes como artista vallenato pues apareció en una tarima tocando el acordeón junto a un grupo de este género musical.

Luego de eso, se observa al ciclista tomando otro de los instrumentos característicos del vallenato: una guacharaca. Sin embargo, las personas que se encontraban con él en el lugar no aprobaron su “talento” para tocar ninguno de los dos instrumentos. “Como guacharaquero, es muy buen ciclista”, dijo entre risas, uno de los hombres que estaban con él, en tono de broma. El video fue tan divertido, que rápidamente se hizo viral en las diferentes plataformas digitales con cientos de reproducciones y comentarios.

¿Buen intérprete? así toca Rigoberto Urán acordeón y guacharaca pic.twitter.com/2Sz75VyFFa — PrimeraLínea.com.co (@Primeralineaofi) December 22, 2021

Asimismo, el ciclista también fue tendencia en los últimos días por un video que él mismo publicó intentando cambiarle el pañal a su pequeña hija Carlota, pues vivió toda una odisea ya que la niña no se quedaba quieta. “Aquí estamos perfeccionando la técnica del cambio de pañal”, escribió en la descripción del video que tiene más de 60 mil likes. Como siempre, con el humor que lo caracteriza, Rigo Urán divirtió a sus fanáticos. “Rigo todavía te falta practica en el cambio de pañal jajaja”, “lo que me he divertido, Rigo es un personaje”, “hay que seguir practicando”, “como que le resulta más fácil a usted cambiar una llanta de la cicla”, “jaja esa delicadeza”, escribieron los internautas.