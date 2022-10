Video: el cambio que Carlos Vives le hizo a ‘La Bicicleta’ en apoyo a Shakira

Después que se confirmó la separación de Shakira y Piqué, miles de fanáticos de la artista barranquillera le han expresado su apoyo en este momento que para ella no ha sido nada fácil, mientras que el futbolista del Barcelona ya ha presumido a su nueva novia, Clara Chía.

Como en la canción original, Shakira y Carlos Vives mencionaron a Piqué, el samario decidió hacerle un pequeño ajuste por la separación del futbolista y la cantante. Foto: Instagram - Instagram

Cuando se conoció que, aparentemente, el jugador le habría sido infiel a la intérprete de Monotonía con la joven de 23 años, los internautas comenzaron a dejarle fuertes críticas en las redes sociales, teniendo en cuenta que fueron 12 años en los que la colombiana puso en segundo plano su carrera musical para darle prioridad a los sueños de su pareja y, por supuesto, a sus dos hijos Milan y Sasha.

¿Carlos Vives modificó ‘La Bicicleta’ para no nombrar a Piqué?

Este fin de semana, el artista samario realizó un concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Miles de personas cantaron junto con él sus canciones más exitosas. Una de ellas fue La Bicicleta, tema que lanzó junto a Shakira en el 2017, y que se convirtió en una de las más escuchadas a nivel mundial.

Mientras interpretaba ese tema, hubo un detalle que llamó la atención y que, por supuesto, los espectadores no pasaron por alto. En una de las estrofas mencionan a Barcelona, ciudad de donde es Piqué. “Le gusta que le digan que es la niña, la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa, que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona”.

En solidaridad con su amiga y colega Shakira, el artista samario decidió no mencionar la ciudad en la que, además, la barranquillera vivió su historia de amor con Piqué. Vives también realizó un gesto con su mano tapando su boca como si fuera una cremallera.

Los comentarios no se han hecho esperar, y nuevamente, los fanáticos de la colombiana le siguen expresándole su apoyo. De igual manera, felicitaron a Carlos por el gesto de apoyo con su amiga. “Queda claro que piqué no es bienvenido en Colombia”, “es la verdad. En Barcelona estaba por amor, pero con ese tipejo que la traicionó la hizo sufrir ya no gusta Barcelona”, “toca que la canción diga le gusta Barranquilla y le gusta Colombia ya está fuera piqué y Barcelona de la vida de nuestra Shaki”, “así es un gran amigo”, “qué gesto tan lindo de su parte”, “esos son los verdaderos amigos”.

