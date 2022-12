Video: el costoso café que compró Marina Granziera en Qatar

Al Khor (Qatar), 10/12/2022.- Raphael Varane (L) and Theo Hernandez (2-L) of France celebrate as Harry Kane of England (R) reacts after the FIFA World Cup 2022 quarter final soccer match between England and France at Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, 10 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Catar) EFE/EPA/Rolex dela Pena

Foto: EFE - Rolex dela Pena