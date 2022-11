Video: Él es Alejandro Quintero, el modelo que es sensación en Transmilenio

El modelo y actor Alejandro Quintero es tendencia en redes sociales por los bailes que lo hicieron famoso a principios de este año. En un solo día, un video suyo, bailando sensualmente sin camiseta en un bus de Transmilenio, le dio más de siete millones de vistas y reacciones.

Te puede interesar: Yailin, esposa de Anuel, mostró su barriguita por primera vez

“Hago el baile sensual, me quito la camisa, me tiro al piso y a la gente le causa un furor enorme que les alegra el día después de un día de trajín, es divertido y lo hago para alegrarles el día a las personas que llevan un día muy estresado”, contó en una entrevista para el programa internacional Al Rojo Vivo, en abril de este año.

¿Quién es el sensual bailarín de Transmilenio?

La costumbre no se pierde, y Alejandro continúa compartiendo en su TikTok, donde tiene 1.8 millones de seguidores, videos modelando en los pasillos de los articulados y bailando sin camisa en algunas estaciones de Transmilenio.

Vea también: Video: La lección de los hinchas de Japón en su triunfo ante Alemania

A pesar de sus millones de fanáticos que le aplauden su sensualidad y carácter, otros lo llenan de críticas y supuestas sanciones por bailar en el transporte público. “Yo no me quito el pantalón y tampoco acoso a nadie, no debería haber razón. Fue una locura total desde que me desperté, no me lo esperaba, dicen que cómo hago para tener ese cuerpo, que de dónde salí, que tan guapo, me dicen que qué ruta voy a agarrar, que cuál es la próxima parada a tomar y un montón de mensajes”, expresó al mismo programa sobre las reacciones que recibe diariamente.

@alejandroquinterocr Me perdí de estación 🚉 Me ayudas con la siguiente parada? //IG:@alejandroquinterocr ♬ sonido original - Juli💋