VIDEO: él es Josué, el finalista que Andrés Cepeda escogió para ‘La Voz Kids 2021’

Durante toda la quinta temporada de La Voz Kids hubo derroche de ternura y talento. Esta noche se llevará a cabo la gran final, y todos los colombianos pueden votar por su favorito. Los tres finalistas son: María Liz, Brayan y Josué.

En el más reciente capítulo de La Voz Kids el turno era para el Equipo Cepeda, quien debía escoger al último finalista de la competencia. Tefy, Josué y Frailyn se enfrentaron con sus grandiosas voces para lograr un cupo en la final. Tefy interpretó Con todo y mi tristeza. “Lo lograste perfecto, tomaste aire donde era (…) No te puedo pedir más de lo que me has dado, es que es imposible pedir más allá; estoy muy orgulloso de que hayas querido ser parte de mi equipo”, expresó Cepeda. Por su parte, Josué cantó Mi Viejo. El pequeño también recibió muchos elogios. “Me hablas desde un lugar de tu corazón que llega directamente al mío y eso es hermoso”, le dijo su entrenador. Entretanto, Frailyn brilló en el diamante de La Voz Kids interpretando Como yo te amo.

La decisión no era fácil, aunque los tres lo hicieron increíble solo uno podía pasar a la etapa final del concurso. Entre lágrimas, el entrenador Andrés Cepeda escogió a Josué como su representante para luchar por el título del ganador con la mejor voz de Colombia. A muchos televidentes y usuarios en redes sociales los tomó por sorpresa, porque incluso, muchos habían vaticinado a Frailyn como la ganadora del reality.

Las votaciones están abiertas para que los colombianos voten por su favorito y esta noche sea elegido el ganador de La Voz Kids 2021.

Josué canta 'Mi viejo' en la Semifinal | La Voz Kids Colombia 2021