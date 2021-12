VIDEO: el imitador de Bad Bunny de ‘Yo me llamo’ recibió millonario premio

Como bien se había anunciado cuando se estrenó la nueva temporada de Yo me llamo, esta vez, además del premio mayor que recibirá el mejor imitador, los concursantes y televidentes también recibirán reconocimientos durante algunas emisiones. Hace unos días, por ejemplo, el imitador de Leonardo Favio fue escogido como el favorito por parte del público.

Anoche, cuatro de los mejores imitadores de esta temporada se presentaron en el escenario de Yo me llamo para competir por el segundo premio, en medio de una gala especial. El primero en brindar su show fue ‘Yo me llamo Bruno Mars’, quien cantó 24K Magic y deleitó a los jurados quienes no dudaron en halagar su presentación. Enseguida, el turno fue para el imitador de Bad Bunny, que tuvo como reto recibir clases de japonés porque Yonaguni, la canción que escogió para esa noche tenía algunos apartes en ese idioma. Finalmente, terminó sorprendiendo a todo el público. “Pareciera que estuvieran dándole play al disco”, dijo Yeison Jiménez. Por su parte, el argentino César Escola agregó: “nunca me imaginé decir esto en la televisión nacional: tú estás haciendo que me guste la música de ‘Bad Bunny’”. La diva de Colombia también lo felicitó por su gran trabajo. “Ese japonés que te tocó aprender me encanta. Los que no hablamos japonés no importa porque se te oyó divino”.

El siguiente turno fue para el imitador de Carlos Gardel, que se presentó con el tema Todo de cabeza y por tercera vez, hizo llorar a César Escola. Por último, ‘Yo me llamo Andy Montañez’ cerró la gala con la canción Te voy a enseñar.

Yo Me Llamo Bad Bunny fue el ganador de 15 millones de pesos - Yo me llamo 2021 | Caracol TV

El imitador de Bad Bunny se llevó el premio de la noche

Después de verlos y escucharlos a todos, los colombianos eligieron a ‘Yo me llamo Bad Bunny’ como el gran ganador de la noche. El concursante que logró conmover no solo con su presentación sino con su historia de vida, se llevó 15 millones de pesos para cumplir su sueño de comprarle elementos necesarios para su esposa y su bebé, pues según contó hace unos días, están pasando por una situación bastante complicada.

