Video: Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ mostró cómo fue su primera vez en TV

Durante las últimas semanas, una de las famosas más comentadas en medios de comunicación y redes sociales ha sido la periodista Érika Zapata. La antioqueña, quien se desempeña como reportera de Noticias Caracol, se ha convertido en tendencia por su particular estilo a la hora de informar las noticias más importantes de Antioquia.

La reconocida periodista de Noticias Caracol revivió un video de la vez que hizo su primer reportaje. ¿Qué tal lo hizo?

La corresponsal en Medellín del informativo de Caracol, suele hacer uso de frases coloquiales o palabras típicas de los paisas, generando un vínculo más cercano con algunos televidentes, que la elogian, pues se sienten identificados con su forma de ser. Otros la han criticado, pues afirman, la suya no es la manera correcta de presentar las noticias.

Érika Zapata: así fue su debut en la televisión

A través de sus redes sociales, la periodista ha publicado varios videos de su paso por la televisión, especialmente en el noticiero de Caracol Televisión. Recientemente, posteó un nuevo clip mostrando orgullosa, cómo fue su primera aparición en televisión, cuando hizo sus prácticas profesionales. “TBT. Cuando hay ganas y disciplina todo se logra. Mi primera aparición en televisión hace 8 años. Me temblaba hasta el apellido. Había esperado durante varias semanas ser la elegida para hacer la práctica como reportera en Hora 13 Noticias. Cuando recibí la llamada decisiva, ya estaba bañada y esperando para ir a trabajar y así fue. Aún recuerdo la emoción de aquel día. Gracias a Dios por permitirme hacer esto que tanto me apasiona y a lo que quiero dedicar toda mi vida”, escribió en la descripción del post, que ya cuenta con más de 5 mil likes.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en su mayoría, la felicitaron por el progreso que ha tenido y por luchar a toda costa por hacer realidad sus sueños. “Eres una retesa... me encanta tu flow único e irrepetible... Grande Erika”, “además de una profesional en tu campo eres una maravilla mujer, mil éxitos te esperan”, “ahora te conviertes en la reportera más querida en la televisión colombiana”, “has logrado con mucho esfuerzo llegar donde estás, y ahora aparte de ser una gran profesional eres una persona muy querida por miles de colombianos por tu sencillez y naturalidad, continua así”, “tu estilo es único y cautiva, lo demostraste desde el primer momento por lo que veo. Nunca cambies, es tu mayor capital y es lo que te llevará mucho más lejos”, “te has ganado el corazón de muchos con esa forma tan auténtica que tienes, eres digna de admirar, que papito Dios te de Miles de bendiciones y a los tuyos también”.