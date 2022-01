VIDEO: esta es la primera imagen del bebé de Greeicy Rendón ¡Qué ternura!

El 2021 fue el año en el que varias famosas de la farándula nacional anunciaron que estaban embarazadas. Greeicy Rendón, pareja de Mike Bahía, mantuvo su embarazo oculto ante las redes sociales y medios de comunicación hasta el 23 de diciembre, día en el que lanzó su nuevo tema titulado Att: Amor, con el que confirmó que está en la dulce espera de su primogénito.

Desde entonces, en sus redes sociales ha publicado fotos y videos mostrando cómo ha crecido su ‘barriguita’, y hablando de lo feliz y orgullosa que se siente de ser mamá por primera vez. Por ahora, no se sabe cuántos meses tiene, pero según dijo en su cuenta de Instagram, al parecer, quedó encinta en un viaje que hizo con Mike en julio del 2021, lo que quiere decir que, aproximadamente, tendría 5 meses de gestación.

Para fin de año, varios famosos publicaron en sus cuentas de Instagram cortos videos resumiendo cómo vivieron el 2021. Greeicy, por supuesto, no fue la excepción. En su clip hubo una imagen que llamó la atención de sus 19,1 millones de seguidores, pues correspondía a la primera ecografía de su bebé, con la que, en ese momento, ella y su pareja Mike Bahía confirmaron las sospechas del embarazo.

La intérprete de Minifalda le contó a sus seguidores que dentro de sus planes no estaba ser mamá tan pronto, sin embargo, reveló que es la etapa más hermosa que ha vivido. “Al parecer es verdad que las mejores cosas llegan cuando tienen que llegar. Últimamente las cosas no salen como planeo, pero salen mejor de lo que esperaba. Esto es algo tan poderoso, tan mágico, que te activa unas cosas que no puedo explicar. Siento que estoy en el estado más poderoso, que es dar vida”, aseguró a través de una publicación.

Sus fanáticos han elogiado su nueva figura, pues aseguran que el embarazo le ha sentado muy bien y luce cada día más hermosa.