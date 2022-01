VIDEO: este es el divertido baile de Shakira con el que sorprendió en TikTok

Shakira es una de las celebridades más activas en redes sociales. En su cuenta de Instagram suma más de 70 millones de seguidores, quienes están al pendiente de todo lo que la barranquillera publica.

Cada vez que tiene un tiempo libre, Shakira aprovecha para realizar videos junto a su familia. Con sus hijos, Milan y Sasha, se ha dejado ver cocinando y bailando; por lo visto, los pequeños heredaron ese talento artístico de su madre. Recientemente, la artista publicó un clip donde aparece bailando, con el mejor ritmo colombiano, junto a dos primas. La grabación se volvió viral en TikTok y en las demás plataformas digitales por la particular coreografía. “Esta coreografía me la enseñaron mis primas pequeñas, no sé si me la he aprendido demasiado bien”, fue el mensaje con el que Shakira acompañó la publicación que en Instagram ya superó los 474 mil likes.

Sin embargo, lo que se robó el show no fueron precisamente los movimientos de cadera de la cantante, sino sus dos hijos. Milan, su primogénito, se observa detrás de ella haciendo unos pasos de baile, mientras Sasha, el hijo menor, aparece de repente, frente a la cámara y hace una divertida cara, como queriendo decir que las bailarinas no tenían mucha coordinación y la coreografía no les salió como lo esperaban.

Pese a la divertida descoordinación, los internautas reaccionaron positivamente y no pudieron evitar elogiar la destreza de Shakira para el baile, mientras que otros se burlaron de la reacción del pequeño Sasha, de 6 años. “Jajaja Sasha haciendo barra”, “corten, así no es”, “me encanta”, “jajaja muy divertido”, “muy chistoso Sasha”.

