Video | Hassam reveló por qué ha estado alejado de la televisión

Gerly Hassam Gómez Parra, conocido en la industria audiovisual como Hassam, es un comediante, docente y actor. El bogotano, a través de sus múltiples personajes, ha logrado cautivar a cientos de colombianos en sus más de veinte años de trayectoria artística.

Hassam hizo parte por varios años del elenco de Sábados Felices, programa que le brindo reconocimiento a nivel nacional. El comediante ha participado en divertidas parodias como El Desafío Indía, la reencarnación, MarterChef Celebrity y Colombia Ríe.

Hassam, que ha participado en películas como Ñero ñero 7, y Pa´las que sea papá pronto estrenará Sana que Sana, reveló, a mediados de 2019, que padecía de mieloma múltiple, una enfermedad relacionada con las células plasmáticas. Hoy día, y luego de una intensa batalla, el humorista se encuentra totalmente recuperado.

Hassam fue uno de los invitados al programa Buen Día Colombia, allí participó en varias actividades en directo. Una vez culminó la transmisión, el actor decidió interactuar en una dinámica de preguntas y respuestas con los seguidores del matutino.

“Cuando me paguen bien … ¡No mentiras! Cuando haya un proyecto que me guste, me llame la atención y me dejen hacerlo como a mí me gusta hacer las cosas (…) Siempre hay cosas por ahí por hacer, pero por el momento hay nuevas plataformas”, manifestó el comediante ante el interrogante de su ausencia en la televisión.

Los personajes más recordados de Hassam

A lo largo de su trayectoria artística, Hassam ha logrado darle vida a varios personajes que hoy día son muy recordados por los colombianos como Rogelio Pataquiva, Güevardo, Rafaela y Próculo Rico.