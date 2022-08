Video | Jhon Alex Castaño enternece las redes sociales peinando a sus hijas

Jhon Alex Castaño, uno de los artistas más representativos de la música popular en Colombia, siempre quiso ser artista, y aunque sus comienzos fueron difíciles, pues desde muy niño salió de su casa para cumplir sus sueños y pasó muchas dificultades para lograrlos, hoy goza, gracias a temas como Amanecí contento, Dos razones, De bar en bar y Déjala que se vaya, de un gran número de seguidores, que aman sus buenas noticias profesionales, así como están pendientes de su vida privada.

El cantante, que tiene cuatro hijas, Sharon, Helen, Salomé y Luna, enterneció a sus seguidores en Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores, cuando compartió un video en el que hace gala de sus habilidades como padre.

En el clip se logra observar cómo el intérprete de Amigos con derechos muestra destreza al peinar a sus dos hijas menores. “Pasé por una pajarera y compré esta cosita que ayuda a poner los peinados más lindos (…) Sé que una trenza quedó más alta que la otra, pero no importa, la intención es lo que cuenta, porque fue con mucho amor”, afirmó el artista, refiriéndose a los detalles que tiene con sus pequeñas, y a la voluntad que pone para que sus niñas luzcan bellas y a la moda.

Por supuesto, las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer. “¡Uhs Dios mio!, ojalá así fuera mi esposo con mis hijas, Te felicito John Alex, tienes una familia muy linda”, “Noo, pero qué berraco es usted mi hermano, yo tengo tres hijas y no puedo hacerles ni una moña, ¿será que soy muy mal papá? Ajajja saludos desde Tunja”, “John Alex así es que me gusta… que no sea machista” y “No importa que hayan quedado mal, lo importante es el detalle y el amor de padre John Alex, te admito y respeto mucho”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, que hasta el momento, tiene más de dieciocho mil ´me gusta´ y quinientos comentarios.

¿Qué enfermedad sufre Jhon Alex Castaño?

El cantante de música popular, conocido como El rey del chupe, preocupó a sus seguidores cuando se conoció, a mediados del año pasado, que estaba teniendo problemas con su tiroides, situación que lo hizo, además aumentar de peso. De inmediato, el artista se puso en manos de los médicos y comenzó a seguir al pie de la letra sus indicaciones. Castaño le contó a sus seguidores en sus redes sociales, que la dieta y el ejercicio eran urgentes, así como el suspender el consumo de alcohol, bebidas azucaradas