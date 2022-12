Video | Karol G revela cómo quiere que sea su funeral

La cantante paisa Carolina Giraldo Navarro, conocida en el mundo como Karol G, es una de las mujeres más afamadas de la industria musical urbana. Sus canciones se han convertido en éxitos y sus atuendos marcan tendencia.

La carrera de la colombiana ha tenido un crecimiento exponencial gracias a temas como A ella, Créeme, Culpables, Ay Dios mio y Mi cama, que la han llevado a posicionarse en los primeros lugares de las plataformas digitales y emisoras especializadas.

Gracias a su éxito mundial, ‘la Bichota’ ha sido invitada a programas internacionales como The Tonight Show with Jimmy Fallon, eventos como el Festival de Música y Artes de Coachella. Además, ha dado mucho de qué hablar con su presencia escénica en galas como los Premios Juventud y los Billboard.

Hace unas horas, a través de TikTok, se viralizó un video en el que se logra escuchar a la cantante paisa mencionar cómo le gustaría que los suyos vivieran su muerte.

“Tengo una nueva petición para mi familia, que es a la que yo siempre le pido este tipo de cosas (…) Para cuando yo me muera, quiero que hagan una fiesta con las canciones que mi más me gusten, de hecho, les voy a dejar una playlist, la cual se llamará Cuando yo me muera, y yo misma voy a dejar el orden en que cómo quiero que las escuchen”, afirmó entre risas la intérprete de Provenza.

Como era de esperarse, las declaraciones de ‘la Bichota’ generaron polémica entre los cibernautas, pues fueron varias las personas que señalaron que hasta para la muerte tenía que ser egocéntrica. ¿Tendrán razón?