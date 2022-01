VIDEO: la cara promesa que Yeison Jiménez le hizo a Leonardo Favio en Yo me llamo

La semana pasada volvió a la pantalla del canal Caracol, Yo me llamo, el reality musical más visto por todos los colombianos. Poco a poco han venido quedando los favoritos no solo del jurado, sino del público.

‘Yo me llamo Leonardo Favio’ se ha perfilado como uno de los imitadores más destacados por su alto nivel de interpretación. Su increíble parecido con el cantautor argentino ha sido elogiado por Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez. En uno de los capítulos más recientes, tras su impecable presentación, el imitador realizó una confesión personal, luego de que el intérprete de Aventurero lo felicitara por su gran desempeño y crecimiento artístico. “Comparto algo con Yeison Jiménez y es un gusto impresionante por los caballos. Yo vengo de una familia caballista y de pequeño siempre soñé con poder tener un caballo y compartirlo con mi familia”, dijo.

Inmediatamente, Amparo Grisales le respondió en medio de risas: “Yeison te lo regala, él tiene criadero”. Luego, el cantante de música popular halagó la pasión del concursante por los caballos y, de paso, se comprometió a regalarle uno, pero claramente con una condición. “Leonardo, si ganas el concurso general, te regalo un caballo”, dijo el artista.

Melina Ramírez aprovechó para recordarle a Yeison que son palabras mayores, y que ella misma se encargará de recordarle su compromiso.

Yo Me Llamo Leonardo Favio logró erizar a Amparo Grisales - Yo me llamo 2021 | Caracol TV

El regaño de Amparo Grisales a Yeison Jiménez

Por otro lado, gracias a la presentación del doble de Elvis Presley, la diva de Colombia aprovechó para recordar cómo la enamoraban y de paso, regañó a Yeison Jiménez, pues mientras contaba que antes los sentimientos se expresaban de una mejor manera y que el amor debería volver “con los sentidos, y no a través de un teléfono. Ir a bailar rock and roll con la pareja, vestirte lindo para el novio o el chico que te gusta”, Yeison Jiménez agregó un comentario poco sutil. “A mí me tocaba en los ‘jean day’, la ‘bluyineada’, ahí todo duro”, por esa razón, Amparo le contestó de manera tajante: “¿Pero por qué no me deja hablar bonito? ¡Él siempre mete su chambonada, hombre! Ya me dañó la inspiración. Zapatea ahí”.