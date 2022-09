Video | Lorna Cepeda gana famoso concurso de baile en Costa Rica

Lorna Cepeda es una de las actrices colombianas que goza de mayor reconocimiento a nivel mundial. La cartagenera interpretó de Patricia Fernández en Yo Soy Betty, la fea, telenovela escrita por Fernando Gaitán. La Fernández, rubia de ojos azules, piernas kilométricas, sonrisa perfecta y gran actitud, que estudió seis semestres en la San Marino, fue el papel que catapultó la carrera artista de Lorna. La historia de Betty ha sido emitida en más de 180 países, en 25 idiomas distintos.

Tras el éxito mundial que tuvo Betty, la Fea, Lorna Cepeda ha participado en varios proyectos audiovisuales como Masterchef Celebrity, Chepe Fortuna, Casados con hijos, Casa de reinas, Mujeres asesinas, Hasta que la plata nos separe y Enfermeras, por tan solo mencionar algunos proyectos.

Hace unos meses, la actriz, a través de su cuenta de Instagram, le contó a sus seguidores que se encontraba muy feliz, pues había aceptado hacer parte de un nuevo proyecto audiovisual en Costa Rica. Sin embargo, Lorna no dio muchos detalles de su participación, pues tenía un acuerdo de confidencialidad.

Hace unas semanas la artista reveló, a través de su cuenta de Instagram, donde reúne dos millones y medio de seguidores, reveló que haría parte de la séptima temporada de Dancing with the stars de Costa Rica, un reality show que reúne a varias celebridades que asumen el reto de bailar.

Capítulo tras capítulo, se puedo evidenciar el talento y las habilidades de Lorna en el escenario, pues las retroalimentaciones por parte de los jurados eran siempre muy positivas. Hace unas horas, se conoció que, luego de varias galas, Lorna y Michael Rubí, su pareja en la competencia, fueron los ganadores de la séptima temporada del concurso de baile.

“Muchas gracias a todos los que creyeron en mí y en Michael. En ocasiones quería renunciar, pero me esforcé mucho por Michael, porque sabía que era también un sueño de él ganar Dancing with the stars (…) En serio, muchas gracias a todos lo que me apoyaron en este proceso. Los amo”, afirmó Lorna una vez se conoció que había sido la ganadora del concurso de baile costarricense.