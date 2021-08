VIDEO: ¿Mucha plata? Mateo Carvajal reveló cuánto ganan algunos influenciadores

Hoy en día está muy de moda ser influencer, y aunque suele ser un trabajo divertido para muchos, monetizar las redes sociales no es tan fácil, pues requiere de constancia y mucho trabajo. Algunos internautas se preguntan cuánto pueden recibir mensualmente los creadores de contenido digital, pues en sus redes sociales presumen de una vida llena de lujos.

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el influenciador Mateo Carvajal despejó las dudas de sus seguidores, y reveló aproximadamente cuánto puede ganar un influenciador.

Según el deportista, ganador de El Desafío Super Humanos 2017, las cifras varían dependiendo de la plataforma en que se encuentren y de las campañas con las que trabajen.

“Depende de la forma en la que cada uno trabaje. Por ejemplo, usted puede recibir campañas de 5, 10, 15, 20 millones de pesos al mes por una sola. Y en el mes de pronto te sale 1, 2, de pronto 3, más las historias y cosas que uno hace de manera independiente”, confesó.

Frente a la pregunta de cuánto facturan mensualmente, Mateo no dio ningún nombre en específico, pero sí reveló las cifras que reciben en dólares.

“Hay unos que ganan mucha plata. Que yo he visto y me muestran en sus cuentas de Facebook de cuánto generaron en el mes: 15 mil, 25 mil, 35 mil dólares al mes, y fuera de eso lo que hacen en sus otras plataformas”, dijo el influenciador fitness. Si se convierte a pesos colombianos, se estaría hablando aproximadamente de entre 58 a 135 millones de pesos. Sin embargo, Mateo no confesó de cuánto son sus ingresos exactamente.