Video: Piqué vivió este vergonzoso momento en sus vacaciones con Clara Chía

Luego de la salida de Shakira de Barcelona para iniciar su nueva vida en Miami junto a sus dos hijos Milan y Sasha, Piqué decidió tomarse unas vacaciones junto a su novia Clara Chía.

Piqué

Al parecer, con motivo del cumpleaños número 24 de la joven estudiante de Relaciones Públicas, el exjugador del Barcelona quiso sorprenderla llevándola a un paradisíaco lugar. Se trata de los Emiratos Árabes Unidos, donde reservó una suite en un lujoso resort para pasar unos días románticos en pareja.

Según mencionaron algunos medios españoles, el futbolista había escogido ese destino para no ser asediado por la prensa. “Es un destino que garantiza privacidad, es dificilísimo para los fotógrafos trabajar allí”, afirmaron periodistas de Mamarazzis. Sin embargo, no logró pasar desapercibido. Algunos de los turistas que estaban en ese mismo lugar los fotografiaron y les tomaron videos.

Incómodo momento de Piqué en Emiratos Árabes

En un video quedó registrado el momento cuando, estando en las playas de Abu Dhabi, un niño se acercó al deportista para pedirle una foto, pero él lo rechaza. Aunque lo hizo de una manera cortés, el ex de Shakira ha recibido múltiples críticas por su actitud. “Todos miran el short de pique y a la Chía (Martí), pero no se dan cuenta en cómo le negó una foto o autógrafo a ese pobre niño, gente así no merece aprecio de sus seguidores”.

Ese no fue el único momento que llamó la atención de los usuarios de internet. Luego de rechazar al niño, el europeo sigue caminando como si nada, pero, de repente, comienza a acomodarse su pantaloneta de baño de color azul claro. Al parecer, le quedaba un poco pequeña. “Clara-mente anda con el traje de baño de uno de los hijos”, “se puso el bañador de uno de sus hijos”, “este ya no sabe cómo vestirse más joven, ya Clara lo está afectando”, “haciendo el ridículo una vez más con el bañador del hijo ja, ja, ja”, comentaron algunos internautas sobre el momento que muchos calificaron como incómodo y vergonzoso.

¡Al fin! ahora si tenemos imágenes de las vacaciones de Clara Chia y Gerard Piqué en los Emiratos Árabes. Ella con un par de Rosas en sus manos 🌹🌹🏖🌴👫🏼❤ pic.twitter.com/NGBEwZAGKX — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) April 24, 2023

Clara tampoco pasó desapercibida. Los seguidores también opinaron sobre el look que llevó a la playa. “Por qué no le comprará un buen tratamiento para el cabello a la novia”, “esa Chía es el propio mango sin sal”, “esa mujer se viste como una viejita”.