Video | Por esta razón Iván Lalinde no presto servicio militar

Iván Darío Lalinde Gallego, conocido en el mundo del espectáculo como Iván Lalinde, es un periodista y presentador colombiano que, gracias a su profesionalismo y personalidad, es considerado como uno de los presentadores más queridos por los colombianos.

Hoy, Iván es uno de los anfitriones de La Voz Senior, concurso de canto en el que los más longevos de la casa pueden participar y demostrar sus habilidades vocales. Allí, el paisa de 44 años es el encargado de recibir a cada uno de los participantes en los momentos previos a su audición a ciegas.

Hace unas semanas, Iván Lalinde asistió a The Suso’s Show, programa que se emite en tardes dominicales de Caracol Televisión. Allí, el paisa recordó varios momentos de su infancia y reveló varios proyectos en los que está trabajando muy pronto saldrán a la luz.

Así fue cómo Iván Lalinde se salvó de ir al ejercito

“Ese día mi mamá estaba que lloraba terriblemente, yo estaba casi en las mismas (…) Me empacaron unos pantaloncillos, un jabón y una máquina de afeitar. Se suponía que me iba porque me iba. Cuando llegué al coliseo donde reclutaban, apenas me vieron, me dijeron que me iban a enviar para Puerto Berrío; yo estaba más triste”, recordó el presentador en medio de la entrevista.

Iván mencionó que en ese momento decidió alejarse del grupo de jóvenes donde inicialmente estaba, y se fue a una esquina a rezar, pues sabía que solo un milagro lo podía salvar de prestar servicio.

“Había terminado de rezar uno de los rosarios, yo estaba aburrido y triste en ese momento. Sin embargo, se me ocurrió hablar con unos de los tenientes y contarle que debido a una enfermedad yo me orinaba en la cama. Al comienzo, el señor no me creía mucho, pero ya después como que sí (…) Luego de unas horas, salió de su oficina el teniente y me dijo que me saliera de ese grupo y me fuera para otro. No sabía qué pasaba, pero finalmente me di cuenta de que me estaban mandando a donde los que no tenían que prestar servicio. Eso fue un milagro que le agradezco a la vida”, reveló entre risas, el presentador paisa.