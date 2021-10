Video: Ricky Martin habla sobre las supuestas cirugías en su rostro

Te puede interesar: Foto: ¿Qué se hizo?, le preguntan a Ricky Martin por extraños cambios en su rostro

El cantante Ricky Martín se convirtió en tendencia en redes sociales al aparecer en una entrevista luciendo su rostro totalmente diferente. Muchos de sus seguidores aseguraron que se veía irreconocible.

¿Se habrá hecho algún retoque?, ¿se puso botox?, ¿es cirugía estética?, ¿qué se hizo Ricky Martin?, “ni Ricky Martin estaba conforme con su cara, qué injusticia la vida”, “¿tenías la cara más hermosa del planeta y te operas? qué nos queda a los feos entonces?”, fueron solo algunos de los comentarios que los internautas.

Ante los supuestos rumores sobre la realización de un retoque estético, el mismo artista rompió el silencio y contó la verdadera razón de su aparente transformación física.

“Hola familia ¿cómo están?, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque presuntamente yo me hice algo en la cara; pero miren, ¡tengo líneas!, si me pongo botox o si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, afirmó el cantante.

Luego de aclarar que no se sometió a ningún procedimiento estético, el cantante contó el motivo por el cual su rostro lucía hinchado ante las cámaras.

“El día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara en la que simplemente me inflamé de la cara, pero fuera de eso, pues fue un día normal. No quise cancelar las entrevistas por la inflamación, pero lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que hacer este video”, afirmó el artista.