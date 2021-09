Video: Shakira fue atacada por jabalíes y así se defendió

La cantante colombiana compartió un video con sus más de 70 millones de seguidores en Instagram, y este se convirtió en tendencia. En el clip, Shakira habló del curioso episodio que vivió en un parque en Barcelona, y de paso, mostró cómo quedaron sus pertenencias.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono”, dijo, mientras mostraba con su celular que su bolso quedó dañado y sucio.

Shakira se defiende de ataque por Jabalíes

Recordemos que en varias ciudades de Europa el avistamiento de jabalíes en las calles principales y parques es normal, por esa razón, varios de los transeúntes corren el riesgo de encontrarse con alguno, como en el caso de Shakira, quien tuvo que enfrentarse a esos animales. Afortunadamente, la barranquillera salió ilesa. “Al final me han dejado el bolso... ¡Me los he enfrentado!”.

El en clip, también se observa que la pareja del futbolista Gerard Piqué grabó a su hijo mayor, Milan, que estuvo presente en el momento del ataque, y a quien le pidió que contara cómo se había enfrentado ella a los ejemplares. “Milan, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”.

El video fue compartido por varias cuentas en redes sociales, pero lo que más llamó la atención de los seguidores fue el marcado acento de la cantante, mientras narraba la historia. “Shak donde dejaste tu acento barranquillero”, “¿es posible cambiar tan drásticamente de acento?”, “Shakira es más española que doña Leticia”, “no puedo con el acento”, escribieron algunos usuarios.

