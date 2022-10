VIDEO: Vicky Dávila cautivó cantando un éxito de Paquita la del Barrio

Vicky Dávila se ha destacado por ser una de las periodistas con mayor trayectoria del país. Durante varios años fue la cara principal de Noticias RCN, pero antes de eso, sus inicios en la televisión fueron presentando el informativo institucional El Senado hoy. Posteriormente, pasó a ser reportera en Notipacífico de Telepacífico.

Fanáticos de la periodista Vicky Dávila elogian su gran talento para la música.

En 1994 estuvo en Noticieron TV Hoy, en Bogotá. Luego hizo parte de QAP Noticias. Se vinculó a RCN Televisión en 1998, donde presentó RCN al día, Noticias RCN, Radiosucesos RCN, y del 2007 al 2016, condujo el noticiero de la mañana de la emisora La FM. Actualmente dirige la revista Semana.

Así canta Vicky Dávila

Otra de las pasiones de Vicky, además del periodismo, es la música. Varias veces ha publicado en sus redes sociales algunos videos interpretando diferentes temas.

En su casa armó un espacio especial, tipo karaoke, para poder cantar y realizar sus videos de canto. Por ejemplo, el día que murió Darío Gómez, la periodista publicó un video interpretando Sobreviviré, para hacerle un homenaje al ‘Rey del despecho’.

Hace poco, posteó uno nuevo, y se llevó todos los halagos por parte de sus fanáticos. La canción que interpretó fue Rata de dos patas, uno de los éxitos más grandes de Paquita la del Barrio. “Rata de dos patas, me divertí mucho cantando esto ja ja ja que no me oiga Paquita… ufff. ¿A quién se la dedicas?, fue el texto con el que acompañó el video.

Los comentarios no se hicieron esperar: “bella, inteligente y con tremenda voz”, “cantas divino y eres divina”, “tienes mucho talento”, “muy buena interpretación”, “qué voz tan linda”, “felicitaciones”, “cantas muy bien”, han escrito sus fanáticos en TikTok, la red social donde suele postear ese tipo de videos.

El talento de cantar lo heredó de su padre, pues él era cantante de tangos. Desde que Vicky tenía 9 años, comenzó a ayudar económicamente a su familia, utilizando su voz. De hecho, integró un trío, junto a Luis Calvo y su primo Juan Carlos Hurtado, con quienes interpretó guabinas, bambucos, y pasillos.

Cuando cumplió 13 años se graduó en Gramática musical y solfeo. Su familia creía que se dedicaría a la música de manera profesional, pero, finalmente, Vicky se inclinó por la Comunicación Social y el Periodismo.

¿Cuántos años tiene la presentadora Vicky Dávila?

La periodista, cuyo nombre completo es Victoria Eugenia Dávila Hoyos, nació el 30 de mayo de 1973, en Buga, Valle del Cauca. Actualmente tiene 49 años y también se ha destacado como escritora y conductora de radio. A lo largo de su carrera ha obtenido cuatro Premios Simón Bolívar y cinco TVyNovelas.