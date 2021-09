¡Wow! Esta es la terapia antiestrés de Carolina Cruz que pocos conocían

La presentadora Andrea Serna fue quien la delató y reveló el particular hábito que la pareja del actor Lincoln Palomeque tiene en su casa.

Las presentadoras Carolina Cruz y Andrea Serna se hicieron muy amigas desde que trabajaron juntas en el Canal RCN. Desde entonces, su amistad se ha fortalecido con el pasar de los años y se conocen tan bien, que ambas tienen conocimiento de algunas de las manías que tienen en sus casas.

La mayoría de los famosos acostumbran a hacer la típica ronda de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, un espacio para compartir con sus seguidores detalles de sus vidas personales o profesionales. En los últimos días, la expresentadora de El Desafío The Box se unió a la dinámica en la que de hecho, mostró una foto de cuando tenía 15 años. Además, sus fanáticos aprovecharon para preguntarle si era ordenada, ella respondió que sí, pero no tanto como su amiga y colega Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, de quien reveló que tiene una costumbre particular enfocada a la limpieza.

“Lo normal. No soy Carito Cruz que tiene como planzazo sacar todo el closet, bajar todo, doblar todo y volver a ponerlo milimétricamente, esa no soy yo”, respondió Andrea Serna, etiquetando a Carolina Cruz.

Por su parte, la pareja del actor Lincoln Palomeque reposteó esa historia y agregó en texto: “Es verdad. Mi terapia antiestrés es limpiar el closet, ordenarlo mínimo una vez a la semana. Todo lo que no utilizo lo entrego a fundaciones, no puedo con el acumule”.

Al parecer, la presentadora utiliza ese método de limpieza para relajarse. De hecho, varios seguidores se sintieron identificados con esa ‘terapia’. “Yo pensé que era la única que estaba frita”, “ella es de las mías”, “es tan agradable estar en un sitio limpio y organizado”, “no es la única... No hay nada mejor que ver la casa limpia y organizada”.

