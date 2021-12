¡Wow! Juanpis González sorprende con sexi foto para recibir el Año Nuevo

Juanpis González, el personaje que fue creado por Alejandro Riaño, dio mucho de qué hablar este año por sus polémicos videos y posturas sobre diferentes temas del país.

En su cuenta de Instagram, donde suma 2,5 millones de seguidores, realizó un post para despedir el año por todo lo alto. La imagen se volvió tendencia pues aparece en ropa interior y un abdomen completamente marcado, al estilo del mejor modelo. “No sé por qué piuts le recibí este regalo a Nicks (dizque para usarlos mañana). Obvio le iba a devolver esta damier comprada en el Only, pero al probármelos me di cuenta que me quedan muy TOP. ¿Ustedes que opinan Juanpilievers?”, escribió en la publicación que ya cuenta con más de 35 mil likes y cientos de comentarios, en su mayoría, burlándose por la edición de la foto, pues evidentemente, se trata de un divertido montaje que todos sus seguidores tomaron con humor.

“10/10 en Photoshop”, “opino que le lucen los amarillos mantecos a ese cuerpo y quizás al tuyo también”, “¿aprendiendo a editar fotos?”, “ya quisieras tener un cuerpo como ese”, “no sé Rick, parece falso”, “amoooooo el montaje juanpis paga porfis un asesor de Photoshop”, “tremendo cuerpo...perdón...tremendo Photoshop”, escribieron los usuarios.

Lo que también llamó la atención es que el color de la ropa interior es amarilla, característico de uno de los agüeros que realizan muchas personas para despedir el año y atraer prosperidad para el año que comienza. Sobre ese tema, Juanpis González agregó: “cuéntenme si también usan underwear de este color o qué agüero manteco hacen para recibir el #NewYear”.

