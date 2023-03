Yailin, ex de Anuel, fue amenazada de muerte: “me lo va a pagar”

Aunque Yailin y Anuel ya no están juntos, el nombre de la dominicana sigue siendo el protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales y en redes sociales.

'Yailin, la más viral’, exesposa de Anuel, publicó unas tiernas fotografías confirmando el nacimiento de su primogénita. Foto: Instagram - Instagram

Generalmente, se ha hablado de su fallida relación con el ex de Karol G y del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común y que nació hace apenas unos pocos días. Aunque el cantante boricua ha presumido su soltería, hasta el momento, la ‘chivirika’ ha preferido guardar silencio. De hecho, desde que el comienzo de la relación, no brindó ninguna declaración al respecto.

¿Por qué amenazaron a ‘Yailin, la más viral’?

En las últimas horas, medios internacionales aseguran que, ‘Yailin, la más viral’, quien fue pareja de Anuel AA, fue amenazada de muerte por una TikToker que asegura que la cantante dominicana, supuestamente, la robó hace unos años.

Se trata de una mujer que se hace llamar ‘La Lominera’ en TikTok. A través de un video que rápidamente se hizo viral, sentenció a Yailin con fuertes amenazas. “Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza. ¿qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, aseguró.

Aunque no dio más detalles, se presume que el supuesto hurto habría ocurrido hace varios años, antes que la dominicana se diera a conocer por su relación con el intérprete de Más rica que ayer. Al parecer, ‘La lominera’ le había dado una oportunidad de trabajo a Yailin en un cabaret de su propiedad y, aparentemente, en su ausencia, la madre de Cattleya había hurtado algunas cosas. “A ti Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”.

Los cibernautas han dejado múltiples comentarios al respecto: “no soy fanática de Yailin, pero ya está bueno de tanta maldad contra ella”, “por qué no le cobró antes”, “que Yailin la demande por amenazarla”.

Yailin se defiende de las amenazas

Las palabras de la TikToker se hicieron virales, hasta el punto de llegar a los oídos de la ex de Anuel. Por esa razón, por medio de sus abogados, afirmó que interpondrá una demanda. “Las amenazas que nuestra clienta recibió hace unos días, Toribio Lawyer está trabajando con la querella, y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional fue puesto en conocimiento”.