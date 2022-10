Yeferson Cossio ofrece trabajo con exclusividad 24/7. Así es como jefe

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido colombianos que más ha dado de qué hablar. Dentro de sus publicaciones se destacan videos cumpliendo retos, haciendo bromas pesadas, obras sociales, canciones, y muchos otros detalles de su vida.

En su cuenta de Instagram tiene 9,8 millones de seguidores, y aunque la mayoría lo apoyan en todo el contenido que hace, hay otros que lo han llenado de críticas, pues no les gusta su forma de ser o los videos que comparte. Dentro del contenido más polémico que ha publicado se encuentra el de las prótesis mamarias que tuvo que ponerse para cumplir un reto, sus obras sociales especialmente con los perros abandonados e incluso, su reciente viaje a Japón, luego de revelar que estaba pasando por una fuerte depresión.

¿Cuáles son los requisitos que pide Yeferson Cossio para trabajar con él?

La cuenta principal de Instagram del influencer es @yefersoncossio, pero también tiene una cuenta alterna @yefito donde también comparte diferentes tipos de contenido. Allí sorprendió a sus 1,4 millones de seguidores al revelar que está buscando una persona que trabaje con él, pero quienes estén interesados deben cumplir con unos exigentes requisitos para convertirse en su filmmaker, que le realice toda la producción y realización de sus videos para publicar en sus redes sociales.

Uno de los requisitos principales es que el candidato debe vivir en Medellín, aunque, en caso de que viva en otra ciudad, al generador de contenido “le va a pagar suficiente como para que viva muy cómodamente en Medellín”, según dijo Cossio.

Otro de los requisitos es que esa persona deberá tener disponibilidad de tiempo completo, según él, es un punto muy importante, pues en cualquier momento saldrían de viaje dentro y fuera del país. “¿Por qué dice ahí que disponibilidad 24/7? No es que se va a explotar laboralmente, sino que, puede que no lo moleste una semana seguida o puede que más, puede que le diga: ‘Ey, vamos a hacer este campamento, llego de este viaje y voy a grabar con los muchachos los videos de un mes durante este fin de semana”, aclaró el paisa.

Asimismo, especificó que habrá días en que no lo necesitará, así como también, puede ocurrir algún caso donde tenga que hablarle tarde de la noche para que le realice algún video urgente. “Puede que un día le diga por allá a las diez de la noche, ey, necesito que porfa edites esta pauta que debo subir y puede que por allá lo deje de buscar, lo deje de pedir cosas, diez, quince días, dos días. Es un trabajo muy bien pago, pero con muchas exigencias”, aseguró.

Requisitos:

Editor (uso fluido de la Suite Adobe, destreza en Premiere Pro y programas de edición en el celular 7 colorización).

Operador de cámara (a7iV-GoPro y cámaras de acción).

Operador de Ronin (Ronin RS 2 y otros estabilizadores).

Operador de dron.

¿Cuál es la edad y la fortuna de Yerferson Cossio?

El generador de contenido nació el 15 de mayo de 1994 en Medellín. Actualmente tiene 28 años. Viene de una familia humilde y gracias a su trabajo con las redes sociales no solo alcanzó la fama, sino que también, ha logrado hacer una gran fortuna. Dentro de las propiedades que posee, tiene carros avaluados en más de 700 millones de pesos.

Sobre cuánto gana, el influencer dijo en una oportunidad a través de sus redes sociales. “No voy a seguir ignorando el tema. Uno trata de no hablar de eso, porque son cosas de las que uno prefiere no hablar. Cuánto gano yo no es un secreto. Tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso, les dicen lo que cobro por pauta e historia en redes”. Su promedio mensual está oscilando entre los 700.000 y los 750.000 dólares, es decir, 2.900 millones de pesos. Sin embargo, depende del mes y la cantidad de pautas que realice, incluso, hay veces que podría ganar más de un millón de dólares.