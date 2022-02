‘Yo me llamo’: la dura advertencia de César Escola al imitador de Leonardo Favio

El imitador de Leonardo Favio ha sido uno de los concursantes favoritos no solo de los jurados, sino del público y los televidentes, tanto, que ha sido el ganador de millonarios premios que ha entregado la producción a lo largo del programa que ya se encuentra en su recta final.

Por ahora, quedan 5 finalistas tras la reciente salida de ‘Yo me llamo J Balvin’. El imitador del intérprete de Fuiste mía un verano se disputa el premio mayor contra los dobles de Maluma, Carlos Gardel, Camilo Sesto y Bruno Mars.

En el más reciente capítulo, el imitador de Leonardo Favio tuvo una de sus presentaciones más halagadas por los jurados Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola. “Tienes un poderío impresionante al interpretar, siempre fuiste auténtico. No mostraste ser otra persona”, le recalcó el argentino. De igual manera, lo animó a que siga siendo lo que ha sido hasta ahora. “Como dijo tu abuelo, no vayas a cambiar ni por el p****”, puntualizó.

Las palabras del jurado de Yo me llamo le causaron alegría y emoción al concursante, quien sonriendo afirmó que esas eran “palabras muy sabias”.

¿Por qué Leonardo Favio terminó llorando en ‘Yo me llamo’?

La producción del reality decidió darle una sorpresa al concursante, llevándolo a recordar su pasado. El imitador de Leonardo Favio no esperaba encontrarse con unas obras de arte que él mismo pintó hace un tiempo. Al apreciarlas, no pudo evitar emocionarse. “Me trae muchos recuerdos. Mientras yo pintaba los cuadros, muchas cosas estaban pasando. Sacrificios, cada cosa me llena de alegría. Es un sueño que siempre había tenido de pequeño y lo quería cumplir”.