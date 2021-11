Yo me llamo Rafael Orozco se despidió de su personaje. Así luce ahora

El ganador de la primera temporada de Yo me llamo sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no va más con su imitación de Rafael Orozco, pues tiene como finalidad impulsar su carrera como cantante, lejos de la imagen del ídolo de vallenato.

Jorge Martínez recorrió múltiples escenarios nacionales e internacionales imitando a Rafael Orozco. Hace varios años se dio cuenta de sus habilidades para interpretar al intérprete de Nostalgia, así que comenzó a trabajar duro en el personaje, hasta que Yo me llamo le dio la oportunidad de mostrarlo en televisión nacional.

Haber sido el ganador de la primera temporada de Yo me llamo le sirvió para darse a conocer en la industria musical y, aunque está muy agradecido por todo lo que alcanzó hasta el momento, decidió iniciar una nueva etapa en su vida. “Yo era una persona desconocida, pero Yo me llamo me dio la oportunidad de recorrer el país e ir al exterior. Yo dije que cuando se cumplieran 10 años de haber ganado el programa me alejaba del personaje”, confesó el artista en entrevista con La Red.

Su sueño es ser conocido como él mismo, con su propia voz y sus propias composiciones, así que, con ayuda de los expertos le dijo adiós a su bigote, su excéntrico cabello y hasta el lunar que lo identificaban como Rafael Orozco. La apariencia que ahora luce es bastante distinta y renovada. El presentador Juan Carlos Giraldo, experto en moda, fue uno de los encargados de su transformación y quien le dio consejos acerca de la ropa que le favorecía para darse a conocer como Jorge Martínez. ¿Qué tal luce ahora?

