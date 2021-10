“Yo no creo que sobreviva a ‘La Voz Senior’”: Maía, asesora de Jesús Navarro

La Voz Senior, al igual que La Voz Kids, cuenta con los mismos entrenadores, presentadores y asesores. El único cambio se dio en el equipo de Jesús Navarro quien tenía como asesoras a dos integrantes del grupo Ventino. Esta vez, Maía llegó para apoyar al mexicano y a sus participantes para ganar el reality musical.

Te puede interesar: VIDEO: Natalia Jiménez de ‘La Voz Senior’ hizo llorar a un participante

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su arribo al programa ha sido aplaudido por los televidentes y usuarios en redes sociales. “Una gran cantante colombiana que sabe de nuestra música y cultura. Gracias Maía por estar allí”, “me encanta cómo te emocionas con los participantes”, “Jesús estás con la mejor”, “Feliz de verte ahí, tus comentarios son de alto nivel, vives cada batalla con el corazón”, “¡lujo de asesora!”.

Ha sido tan grande su carisma que, incluso, algunos internautas sueñan con una colaboración con la española Natalia Jiménez, además de verlas juntas en el diamante de La Voz Senior, donde cada noche la emotividad también termina robándose el show. De hecho, recientemente, los entrenadores y asesores no pudieron contener sus lágrimas luego de la Súper Batalla de María Nelfi, quien interpretó Demasiado tarde y Pedro Alfonso El mil amores, del Equipo Natalia.

La entrenadora no sabía qué decisión tomar. Incluso, Maía también se dejó ver bastante emocionada con la impecable presentación de los dos concursantes: “yo no creo que sobreviva a La voz senior; me va a dar un infarto”, afirmó, dando a entender que no quería estar en el lugar de la entrenadora pues escoger despedir a los participantes le da mucha tristeza. “La sabiduría y la magia que ustedes tienen hacen que uno revalúe su conexión con la música, y yo creo que Natalia está fregada”.

Te puede interesar: Fue traumático: el accidente que dejó sin voz a Andrés Cepeda, de ‘La Voz Senior’