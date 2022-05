“Yo no le atraía para nada”, Jessi Uribe. Así nació el amor de Uribe y Paola Jara

Paola y Jessi se conocieron hace nueve años, peor solo hasta casi dos comenzaron a frecuentarse. Foto: Instagram

La historia de amor de Paola Jara y Jessi Uribe tendrá un final feliz mañana sábado 14 de mayo cuando ambos digan “acepto” en el altar, frente a un sacerdote que los bendecirá como marido y mujer. Y aunque es un noviazgo muy sonado, en realidad no todos conocen los detalles del comienzo del mismo. Los mismos Jessi y Paola se encargaron de revelar esos momentos del inicio para la revista Vea cuando recién se comprometieron el año pasado.

Para comenzar hay que señalar que Jessi Uribe reveló que a ella no le atraía el intérprete de Dulce Pecado. “Yo no le atraía para nada. A Pao no le gustaba nada ni nadie. Yo no estaba buscando nada, porque tenía mi pareja. La conocía por su música, y hablamos durante la grabación, pero no pasó nada. Ella tenía su pareja y yo la mía”, comentó Jessi refiriéndose al tema Como si nada que grabaron juntos y con el cual hicieron promoción en emisoras.

La pareja que se conoció nueves años atrás en un concierto de Bronco, pero cada uno tenía su vida y no pasaban del saludo del colegaje, comenzó a acercarse hasta el 2019. “Yo sabía de él, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Después de grabar la canción entablamos una amistad, de ahí para adelante nació la relación”, dijo en la entrevista a Vea Paola.

Jessi tiene claro cómo empezaron a darse las cosas. “Iniciamos la promoción de la canción en enero del 2019 y fue un hit. En marzo, en los premios Mi Gente TV, comencé a tomarle del pelo. La gente que me conoce sabe que yo soy coqueto cantando, pero malísimo para conquistar. En medio de la promo nos fuimos conociendo y yo le coqueteaba, pero ella me decía que no la molestara. Ahí fue que escribí la canción Prohibido enamorarse, pero igual, insistí. ‘Deme un besito y no la vuelvo a molestar’, le dije en abril, y ella contestó: ‘No, porque nos podemos enamorar’. Pensé, ‘¿querrá decir que sí le gusto?’, y empecé a sentir cosas”, recordó Uribe.

¿Qué le gustó a Paola Jara de Jessi Uribe?

“Había tenido la oportunidad de hablar más con él y entender su vida. Eso empezó a generar en mí otros sentimientos. Me cautivó su corazón y su forma de ser. La parte interior empezó a despertar el gusto por el exterior. Comencé a verlo como más querido. No es, ni era feo, pero no me atraía”, confesó Paola sobre esos inicios en los que empezó a verlo con otros ojos.

El primer beso llegó a mediados del 2019. “Fue muy lindo, sentí algo increíble, y creo que ella también, porque fue especial. Mi sentimiento por Pao fue de niño, con inocencia. Tuve una novia a los 12 años y lo que sentí por ella no lo olvido. A esa edad no se pensaba en sexo, era una cosa muy linda. Con Pao empecé a sentir lo mismo, con solo verla sentía que el corazón se me aceleraba ¡Qué es esto tan rico, maripositas, literales!”, fueron las palabras a Vea de Jessi sobre Paola, con quien se comprometió hace casi un año y que se convertirá en su esposa en una ceremonia religiosa este sábado.

