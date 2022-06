“Yo sí tengo talento carnal”: Nodal a J Balvin por su nuevo estilo

Al mejor estilo de Nodal, que está estrenando tatuaje, Balvin lució la palabra ´Belinda´. Foto: Instagram

Christian Nodal no ha terminado su ´pelea´ con ex Belinda, con quien terminó en febrero de este año, para comenzar una nueva con su colega J Balvin. Todo comenzó cuando el cantante mexicano, de 23 años, apareció frente a su público de Hermosillo, estado de Sonora, con un nuevo look, en el que sobresalía su cabello decolorado y sus tatuajes, que muchos catalogaron como urbano, pero que se parecía sospechosamente al que ha llevado por años el intérprete de Que más pues. ´El niño de Medellín´ subió a su Instagram una foto suya y otra de Nodal con un sugestivo reto ´Encuentra la diferencia¨, y aunque a muchos les causó gracia, al parecer, el cantante de Adiós amor lo tomó como un desafío a otro nivel. “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, publicó en sus historias de Instagram

Nodal, ¿en el bando de Residente?

Christian Nodal, al parecer, tocó un punto sensible del antioqueño, pues apareció cantando BZRP Music Sessions # 49, el tema con que René Pérez, Residente, Residente, atacó a Balvin. El ex de Belinda remató con humor negro, “Lo siento, es que amanecí bromista” . Pero Balvin no se quedó quieto, y sacó a relucir el ampliamente publicitado incumplimiento de cantante regional mexicano, quien nunca llegó a su concierto en la capital antioqueña, pues entre muchos rumores, se dijo que estaba con su nueva conquista en Miami. El padre de Río y pareja de Valentina Ferrer grabó un video, en el que aparecía con la palabra ´Belinda´ a modo de ´tatuaje´, y en tono pausado ´reflexiono´ acerca de las presentaciones de los artistas, “porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín, y llego siempre puntual a todos los conciertos, yo llego, estadio que sea”.

¿Qué hay detrás de esta ´pelea´?

Aunque el enfrentamiento entre el cantante urbano y el músico mexicano se convirtió en tendencia y fue objeto de varios memes, muchos piensan que podría ser una estrategia publicitaria o la expectativa de un nuevo lanzamiento musical. ¿Qué opinas?

