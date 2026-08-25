Actriz demanda a Disney por presuntos abusos que sufrió durante un rodaje a los 14 años

El pasado 12 de agosto, ante un tribunal de Los Ángeles, la actriz Raquel Lee Bolleau presentó el pasado una demanda civil contra The Walt Disney Company por hechos que, según sostiene, ocurrieron cuando tenía 14 años durante la producción de ‘The Poof Point’, película original de Disney Channel estrenada en 2001.

La intérprete, quien también participó en producciones como ‘The Proud Family’ y ‘The Amanda Show’, acusa a la compañía de negligencia y de no haberla protegido mientras trabajaba en la filmación de aquella cinta.

Lo que sostiene la demanda de Raquel Lee

De acuerdo con documentos judiciales publicados por medios como Los Angeles Times, NBC News y Variety, la actriz afirma que un empleado adulto de Disney, cuya identidad no se revela en la demanda y que aparece identificado en los documentos judiciales como ‘John Doe’, la sometió a reiterados abusos sexuales durante las semanas de producción.

Los hechos, según el relato, ocurrieron principalmente mientras el equipo rodaba ‘The Poof Point’ en Salt Lake City (Utah), y posteriormente durante el viaje de regreso a California.

Raquel Lee sostiene que el hombre le proporcionó alcohol y que, en ese contexto, ocurrieron algunas de las agresiones. También afirma que el comportamiento inapropiado del empleado era perceptible para otras personas presentes en el set. Según la demanda, hacía comentarios de carácter sexual y tenía conductas inapropiadas con ella frente a integrantes del equipo, sin que nadie interviniera.

La norteamericana también señala que personal de Disney y el director de la película, Neal Israel, le indicaron que debía acercarse al empleado, establecer una relación de confianza y pasar tiempo con él. La demanda sostiene además que, durante la producción, la actriz permaneció en ocasiones separada de su responsable, pese a ser menor de edad.

Según su versión, después de los presuntos abusos su comportamiento y estado físico cambiaron de manera evidente. La demanda describe episodios de agotamiento, problemas para concentrarse y dificultades para recordar sus líneas.

Raquel Lee afirma que, en lugar de investigar lo que estaba ocurriendo, algunos ejecutivos de Disney cuestionaron su desempeño y responsabilizaron a la actriz por los problemas que enfrentaba durante el rodaje.

La intérprete también sostiene que perdió posteriormente un papel en otra producción de Disney, ‘Web Girl’, debido al deterioro de su desempeño. Según la demanda, las consecuencias de lo ocurrido afectaron su salud y su relación con la actuación durante los años siguientes.

Lee Bolleau solicita una compensación económica por pérdidas, sufrimiento emocional y daños punitivos, además del pago de otros costos derivados del proceso. Sus abogados, Douglas Wigdor y Jane Kim, señalaron que la industria del entretenimiento debe asumir responsabilidades cuando se trata de la protección de menores.

Hasta el momento, Disney no había emitido una respuesta pública a las acusaciones. El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad que pueda corresponder a la compañía frente a los hechos denunciados.

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