Alarma por salud de Aida Cortés: “Requiere tratamiento especializado”

Bastante preocupados están los seguidores de Aida Cortés, luego de darse a conocer la crisis de salud por la que atraviesa, desde hace varios días, la reconocida actriz y cantante.

Esta situación salió a la luz a través de un comunicado de prensa que compartió el equipo de la mujer de 28 años.

¿Qué le pasó a Aida Cortés?

De acuerdo con lo expuesto por los colaboradores de la bumanguesa, “durante los últimos 10 días, Aida ha estado ausente debido a una inesperada y difícil situación médica que requiere tratamiento especializado”.

“Hoy, con el corazón lleno de tristeza, compartimos una actualización sobre el estado de salud de Aida Cortés (...) Ella está recibiendo la mejor atención posible y está rodeada por el amor de su familia y sus seres queridos. Su recuperación es nuestra prioridad absoluta y agradecemos profundamente el apoyo y las oraciones de todos ustedes”, se lee en la misiva que se difundió en redes sociales.

Aunque el equipo de la artista se reservó los detalles de la enfermedad que la afecta, se advirtió que cualquier novedad en su evolución será comunicada en el momento que sea adecuado.

“Entendemos la preocupación que esto genera y agradecemos a los medios de comunicación por su respeto y comprensión (...) En este momento preferimos mantener la privacidad de Aida, mientras se enfoca en su salud. Les mantendremos informados sobre su progreso en el momento oportuno. Su amor y apoyo son fundamentales para nosotros. Gracias por su comprensión y cariño", concluyó el comunicado.

Estas fueron las fotografías con las que, hace menos de una semana, Aida Cortés dio las primes muestras de sus problemas de salud. Fotografía por: Facebook @aidacortess1

¿Quién es Aida Cortés?

Se dio a conocer en redes sociales como una destacada creadora de contenido para adultos. Tanto así que llegó a ser la mujer que más ganaba dinero en Colombia con la plataforma Onlyfans.

Sin embargo, Aida Cortés le dio un giro radical a su vida en 2024, cuando se alejó de esta profesión para dedicarse a la música, pues su sueño siempre fue ser cantante.

“Definitivamente me retiro de Onlyfans. Hace siete meses no hago contenido ¡Cada uno tiene derecho a vivir sus procesos! Muchos me dicen: ‘¿Y todo el dinero que ganabas ahí?’. Pues bueno, no me importa y no sé qué tan bueno o malo le pueda sonar a algunos lo que voy a decir, pero ya no quiero hacer más contenido para adultos. Todos tenemos derecho a tomar decisiones”, explicó en octubre pasado por medio de redes sociales.