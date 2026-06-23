Alejandra Murgas denunció tocamientos no consentidos durante transmisión en vivo

En la tarde de este 22 de junio, la presentadora Alejandra Murgas, integrante del equipo de ‘Gol Caracol’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un reprochable acto durante una transmisión en vivo para ‘Noticias Caracol’.

La situación ocurrió en Minerva, Guadalajara (México), cuando la barranquillera entrevistaba a hinchas colombianos reunidos en el lugar, en medio del ambiente de concentración de aficionados previo al juego de su selección contra República del Congo.

La denuncia de Alejandra Murgas, de ‘Noticias Caracol’, en medio del Mundial 2026

A través de sus historias en Instagram, Alejandra Murgas aseguró haber sido víctima de tocamientos sin su consentimiento mientras realizaba una transmisión en vivo durante la cobertura del Mundial de 2026.

En su pronunciamiento, la presentadora de ‘Noticias Caracol’ cuestionó este tipo de conductas en espacios públicos y durante el ejercicio de su labor periodística, enfatizando en la incomodidad y vulnerabilidad que generan estas situaciones.

“Qué lindo sería poder hacer siempre muy bien tu trabajo sin tener que lidiar con asquerosos como este tipo ¿Qué necesidad de aprovechar de la fiesta para manosear a una mujer?”, expresó Alejandra Murgas, quien acompañó la publicación con las imágenes del hombre en cuestión.

El mensaje de la comunicadora fue posteriormente replicado y respaldado por colegas del medio, entre ellas su compañera Catalina Gómez, quien compartió la publicación y expresó su apoyo a la denuncia. En su intervención, destacó la importancia del respeto hacia las mujeres en coberturas masivas y subrayó la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en espacios públicos.

“Como creo fielmente en la sanción social, aquí va esta lamentable historia (...) ¡Esto le pasó a mi compañera y no hay derecho! Los mundiales son una celebración y el respeto no se deja en casa. En la fiesta del fútbol todos debemos sentirnos seguros, pero por tipos como este no podemos hacerlo", escribió Gómez.

Fotografía por: Captura de pantalla

Hasta el momento, la denuncia de Alejandra Murgas se ha difundido únicamente a través de redes sociales y no se han conocido pronunciamientos adicionales por parte del equipo de producción sobre posibles medidas frente al hecho.

Sin embargo, en una segunda publicación, la periodista concluyó que, pese a lo ocurrido, su experiencia general durante la cobertura ha estado marcada por la interacción con aficionados.

“Por el contrario, me quedo con lo que ha sido una permanente: la gente linda y respetuosa que nos ha hecho vivir una fiesta mundialista inolvidable”, escribió Alejandra Murgas como descripción de varias fotos junto a decenas de aficionados colombianos.

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