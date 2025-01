Esposa de Luciano D’Alessandro fue diagnosticada con cáncer: “Vayan al médico”

Luciano D’Alessandro y la presentadora María Alejandra Requena conforman una de las parejas más conocidas del entretenimiento en países como Colombia, Venezuela y México.

Sin embargo, lejos de la vida profesional y amorosa que suele ponerlos en el foco de los medios, la esposa del actor se convirtió en noticia por el inesperado anuncio que compartió en horas recientes sobre su salud: tiene cáncer de piel.

¿Cómo está la esposa de Luciano D’Alessandro?

De acuerdo con lo expuesto por Alejandra Requena a través de una publicación en redes sociales, lo que parecía ser un pequeño lunar en su rostro la llevó a descubrir que padece cáncer de piel.

“Cuando me vio mi dermatóloga de confianza me dijo no parecía ser nada, pero hicimos una biopsia por precaución, gracias a Dios”, explicó inicialmente la esposa de Luciano D’Alessandro, a quien se le recuerda por su paso como presentadora del canal CNN.

Teniendo en cuenta la detección temprana de la enfermedad, Requena se sometió a un tratamiento inmediato que, hasta el momento, está dando resultados óptimos.

"Me tuvieron que quitar otra lesión cancerígena del rostro, es la segunda que es cáncer, las otras lesiones habían sido pre cancerígenas (...) Tuvimos que recurrir a ir más profundo para quitarlo y tener puntos en la cara. Gracias a dios el área ya está limpia", agregó la venezolana.

En cuando a las razones que influyeron en el desarrollo del cáncer de piel, la periodista explicó: “Desde hace años me cuido con protector solar diario y mucho más si voy a estar expuesta al sol, pero lamentablemente las lesiones de cáncer de piel pueden salir años después, como es mi caso. Sí, en mi adolescencia tomaba sol durante varias horas sin protector solar”.

Esposa de Luciano D’Alessandro hizo recomendación

En medio de su anuncio, Alejandra Requena aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre la importancia de chequearse con regularidad para detectar a tiempo este tipo de enfermedades.

“Es muy importante que estén atentos a cualquier cosa que cambie en sus cuerpos. En mi caso, parecía pequeño e inofensivo lunar al lado de la nariz. Ahora, con la información que tengo, siempre estoy pendiente de cualquier detalle que vea nuevo o un lunar que cambie de forma, tamaño y color, para poder tratarlo a tiempo”, comentó la pareja de Luciano D’Alessandro, quien compartió evidencia fotográfica de la señal que generó la alerta.

“Sí, cáncer es una palabra a la que le tenemos miedo, pero es definitivo que, cuando detectamos las cosas a tiempo, podemos estar bien, recuperarnos y mantener una buena salud. Por favor, ante cualquier duda vayan al médico, es mejor prevenir que lamentar (...) Muchas veces al cáncer de piel lo subestiman y resulta que puede estar más adentro, entonces se puede complicar”, concluyó Alejandra Requena.