Alejandro Sanz de vacaciones con sus cuatro hijos y su novia, Stephanie Cayo. Imágenes

A comienzos de año en medio de la gira por Latinoamérica de ‘¿Y ahora qué? comenzaron los rumores entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo.

Para la festividad de San Valentín, donde él dio un recital en Bogotá, la relación romántica se confirmó por interacciones que tuvieron en backstage. La actriz acompañó al cantante en algunas de sus presentaciones en Ecuador y Perú.

La oficialización en redes ocurrió en abril cuando el intérprete de ‘Corazón partío, compartió la primera imagen de los dos y la acompañó con el texto: “No hace falta mucho, pero todo se entiende”.

Alejandro, de 57 años, y Stephanie, de 37, vuelven a ser noticia este verano luego de que él culminara su gira por varios escenarios españoles. La pareja decidió tomar unos días de vacaciones en Mallorca, solo que no lo hizo sola.

Por primera vez se les vio compartiendo con los cuatro hijos de él, asunto que evidencia no solo que la relación es cada vez más formal, sino que la actriz ya está interactuando dentro del núcleo familiar del cantante.

Varias publicaciones, entre ellas la revista Hola de Estados Unidos publicó imágenes donde se ve que la pareja disfruta de un día de playa y a bordo de un yate junto a Manuela, de 25 años, quien es la hija mayor de Sanz y fruto de su matrimonio con la mexicana Jaydy Michel; Alexander, de 23, producto de su relación con Valeria Rivera, y Dylan, de 15, y Alma, de 12 años, los dos hijos del matrimonio del artista con Raquel Perera.

Stephanie Cayo apoya a Colombia

Vale la pena mencionar que la actriz también que estuvo viviendo en Colombia hace más de 15 años cuando estelarizó ‘El secretario’ se solidarizó con la tragedia del país y ha sido las historias temporales de su cuenta de Instagram para difundir información relacionada con la ayuda a las víctimas de la tragedia.

Actualmente también pasa mucho tiempo en el país, ya que aquí se graba la serie ‘Doc’, de Netflix, en la que comparte créditos con Juan Pablo Medina.

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