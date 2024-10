Ana Karina Soto pidió orar por su papá: “Estuvo en reanimación”

Preocupados están los seguidores y amigos de Ana Karina Soto por el estado de salud de Gustavo Soto, papá de la estrella del canal RCN, quien permanece internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Así lo informó la presentadora a través de unas historias que compartió este sábado, 12 de octubre, en sus redes sociales.

¿Qué le pasó al papá de Ana Karina Soto?

A finales de septiembre, la también modelo y empresaria reveló que Gustavo Soto recibió un complejo diagnóstico médico y tuvo que ser intervenido. Sin embargo, se reservó los detalles al respecto porque, según dijo en su momento, hasta ahora estaba asimilando toda esta situación.

“Tengo que contarles que mi papito está en un proceso importante. No les había contado por qué, pues estamos todavía como asimilando todo, pero he recibido mensajes de personas que saben lo que está pasando y han estado ahí muy pendientes mandando energía bonita”, expresó.

Aunque Ana Karina Soto no volvió a pronunciarse al respecto en redes sociales, en la mañana de este sábado sorprendió al informar por medio de Instagram que, hace un par de días, su papá tuvo una fuerte recaída de salud.

Esta fue una de las historias que Ana Karina Soto publicó junto a su padre en medio de este duro momento. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

“A veces la vida nos pone a prueba; la vida o Dios, no sé. Ustedes saben que yo creo mucho y por ahí dicen a veces que Dios pone a prueba a sus mejores guerreros. Así que no sé si sea una prueba de él, pero aquí estamos en la clínica desde hace dos días. Yina se quedó antier con mi papá y ayer me quedé yo; ustedes saben cómo es cuando las personas están hospitalizadas”, comentó la presentadora de Buen día Colombia.

“Por su condición, por las intervenciones que le hicieron y por el tratamiento que está siguiendo tuvimos que traerlo a la clínica. Se complicó ayer, pues estuvo en reanimación y luego lo pasaron a la UCI, entonces acá estamos con la fe intacta de que todo va a salir bien. Les pido oración, ustedes saben que yo creo en el poder de la oración, así que les agradezco profundamente sus oraciones y la bonita energía”, concluyó Ana Karina Soto en una especial petición que hizo a sus amigos y seguidores.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del papá de Ana Karina Soto?

A primera hora del 12 de octubre, la ocañera de 44 años aseguró que Gustavo Soto pasó una noche agradable, pues pudo dormir a plenitud, y contó con la constante atención del equipo médico del hospital.

“Afortunadamente vamos muy bien”, agregó Ana Karina en su más reciente pronunciamiento.