Anahí Puente, envuelta en escándalo por presunto fraude en programa de televisión

¿Quién es la máscara? es un concurso de televisión mexicano que, en octubre de 2024, estrenó su más reciente entrega con Anahí Puente como parte del grupo de investigadores. Sin embargo, la participación de la artista es hoy objeto de fuertes críticas por la presunta comisión de fraude.

El escándalo, que incluye a una de las más importantes cadenas de televisión de habla hispana, también salpicó a Danna Vásquez, relacionista de la actriz y cantante.

¿Qué pasó con Anahí y por qué la acusan de fraude?

Información publicada por TvyNovelas indica que Televisa-Univisión, empresa productora de ¿Quién es la máscara? en México, solicitó una investigación en contra de la integrante de RBD, así como de Danna Vásquez, para determinar si accedieron de forma ilegal a la lista de participantes.

Esta acción le habría permitido a Anahí Puente tener ventaja sobre Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, los demás investigadores, y sería una directa violación a su contrato.

“La investigación tiene hechos que parecen serios: primero, Danna y Anahí habrían hecho público el regreso de la actriz a la televisión en la revista ‘Quién’, lo que violaría el contrato con la televisora; segundo, la lista secreta de los famosos que eran personajes fue filtrada a ‘TV Notas’ y la investigación habría dado con los vínculos entre el reportero que la publicó, la relacionista y un integrante del equipo de la producción”, informó la revista en cuestión.

De confirmarse el supuesto fraude, según TvyNovelas, Televisa-Univisión pretende que la estrella mexicana devuelva los 400.000 dólares que habría recibido por su contrato, así como una suma adicional por otras afectaciones al programa.

Anahí Puente respondió a las acusaciones en su contra

A través de un comunicado que compartió en redes sociales, la artista de 41 años desmintió haber hecho trampa en ¿Quién es la máscara?, cuyo objetivo es descubrir al participante que oculta su identidad bajo un disfraz, mientras intenta desviar la atención de los investigadores y demuestra su talento para el baile y el canto en el escenario.

“Cuando me invitaron a participar en ¿Quién es la máscara? acepté con mucha emoción y cariño. Volver a donde inició mi carrera a los dos años de edad, y hoy compartirlo con mis hijos, fue para mí una ilusión que se hizo realidad. Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas”, expresó inicialmente.

“Para mí es muy doloroso lo que está pasando, porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y mi trabajo. Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inicio cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. No ha sido un camino fácil, pero siempre he contado con el cariño, el amor y el apoyo de mis fans, que son a quienes me debo como artista”, concluyó Anahí Puente.