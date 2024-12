Andrea Valdiri regalará anillos que recibió de Saruma, Lowe León y otros novios

Desde que la barranquillera Andrea Valdiri se coronó Señora Colombia en el 2015 se ha convertido en una de las figuras más reconocidas, pues se instala dentro del ranking de las generadoras de contenido más fuertes del país.Por supuesto, su vida privada es de todo el interés de sus más de nueve millones de followers, tan solo en la red Instagram.

Andrea, quien cumplió 33 años, suele sorprender con regalos suntuosos en sus fiestas para sus cercanos o colaboradores, y esta vez quiere hacerlo con sus seguidores.

La Valdiri, como se le llama en el mundo digital, compartió un video en el que mostró sus anillos de compromiso, los que ha recibido a lo largo de su vida amorosa, y aseguró que quiere ser cupido para las parejas que están rumbo al altar y por ello, les dará sus costosas sortijas.

La influencer comienza diciendo: “Dicen que he tenido siete matrimonios. Corrección: cuatro noviazgos y un matrimonio por eso hoy quiero abrir el baúl de los recuerdos, así que el turno es para los hombres...si te vas a casar y todavía no tiene tu anillo de bodas, hoy me voy a convertir en tu hada madrina”, menciona la barranquillera que luego muestra e detalle cada alhaja que va a entregar y asegura que todas son de oro, bien sea blanco o tradicional, incluso hay uno con diamantes: “todos me han regalado anillos”, comentó en el video.

“Tienes 24 horas para contarme tu historia, cinco oportunidades”, anunció refiriéndose al número de anillos y mostrándolos en cámara para que sus seguidores hombres los vean. Lo que quiere decir que los interesados solo deben enviar sus historias a la influencer y ella decidirá quienes son los nuevos dueños de sus costosos aros.

¿Quiénes le han dado a Andrea Valdiri los anillos que están regalando?

Recordemos que Andrea tiene una hija mayor, cuyo padre ya no vive, según ella ha mencionado. Luego sostuvo una relación con el futbolista Michael Ortega, del Club The Strongest de la Primera División de Bolivia. Estuvieron a punto de casarse, pero rompieron inesperadamente. El otro pretendiente de la generadora de contenido fue el ingeniero mecánico David Sierra. Con este caleño estuvo pocos meses y se especula que la relación terminó por infidelidad.

Juan David Mindiola y La Valdiri también tuvieron un romance, pero entre ellos habría habido problemas de agresión, debido al alcohol y por eso rompieron.

La relación más polémica de la ex Señora Colombia fue con Lowe León, papá de su hija Adhara, que inicialmente él no reconoció y debió mediar una prueba de paternidad.

En abril del 2022 se casó en una fastuosa boda con Felipe Saruma. Hace un año el matrimonio llegó a su fin, sin que hasta el momento ninguna de los dos haya detallado en las causas.

