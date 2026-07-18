Andrea Valdiri regresó a la soltería y confirmó su ruptura: “Secarme las lágrimas y seguir”

La mañana de este sábado 18 de julio, la influenciadora Andrea Valdiri sorprendió a su comunidad de seguidores al confirmar el fin de su relación sentimental con Juan Daniel Sepúlveda, a quien cariñosamente llamaba “Ternerito”.

La barranquillera utilizó sus historias de Instagram para acabar con las especulaciones que habían tomado fuerza desde la noche anterior y, por primera vez, habló abiertamente sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Aunque la pareja siempre mantuvo algunos aspectos de su vida privada lejos del foco mediático, durante cerca de tres años compartió con frecuencia viajes, celebraciones y momentos cotidianos a través de las redes sociales. En los últimos días, sin embargo, sus seguidores comenzaron a sospechar que la relación había llegado a su fin luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y Andrea Valdiri publicara un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta sobre los cambios que estaba viviendo.

El mensaje de Andrea Valdiri tras su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda

Con la intención de poner fin a los rumores, la barranquillera decidió pronunciarse directamente ante sus seguidores. En una serie de historias de Instagram confirmó que su historia de amor con Juan Daniel Sepúlveda terminó y confesó que actualmente enfrenta el proceso de duelo que deja una separación.

“Cuando uno termina una relación, entra en un proceso de tristeza en el que no quiere nada, y yo estoy viviéndolo poquito a poquito. La gente me ha preguntado y sí, es verdad, ya no estoy con ‘Ternerito’“, expresó la creadora de contenido, quien no ocultó el impacto emocional que ha tenido esta nueva etapa en su vida.

Lejos de profundizar en los motivos de la separación, Andrea Valdiri prefirió recordar con gratitud el tiempo que compartió con su expareja y dejó claro que no pretende alimentar polémicas alrededor de la decisión que ambos tomaron.

“Con tusa o sin tusa, a uno le toca seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie y tengo que seguir, de eso se trata la vida. Estamos viviendo un proceso difícil, pero lo importante es que tú puedas pasar por la vida de las personas no hiriendo, sino dejando algo bonito. Por eso, yo me quedo con todo lo lindo que viví con él porque ya íbamos para tres años. Da tristeza, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir ‘camellando’ así el mundo se le caiga a uno”, manifestó.

Las declaraciones de Andrea Valdiri llegaron apenas unas horas después de que las redes sociales se llenaran de comentarios sobre una posible separación. La eliminación de interacciones entre ambos y el hecho de que dejaran de seguirse en Instagram fueron suficientes para que los rumores crecieran rápidamente.

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