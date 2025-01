Antigua estrella de Hollywood murió durante los incendios en Los Ángeles

Los recientes incendios en Los Ángeles se convirtieron en unos de los más devastadores en la historia de esta ciudad. Con al menos 15.000 hectáreas y 12.000 estructuras (incluidos automóviles) destruidas por el fuego, así como 16 víctimas mortales, avanzan las conflagraciones desde el pasado 7 de enero.

Entre los fallecidos se encuentra Rory Callum Sykes, una antigua estrella infantil de televisión que falleció dentro de su casa, ubicada en la zona de Malibu. Así lo confirmó la madre del hombre de 32 años, quien advirtió que intentó salvar la vida de su hijo, pero los esfuerzos fueron en vano.

¿Cómo murió Rory Callum Sykes?

De acuerdo con lo expuesto por la empresaria, el hoy jugador e inversor se encontraba al interior de su cabaña, el pasado 8 de diciembre, cuando fue sorprendido por las llamas.

“Estoy totalmente destrozada. Británico-australiano y residente en Estados Unidos, un hijo maravilloso, un regalo que nació el día de mi cumpleaños y el de su abuela (29 de julio(. Rory Callum fue el fundador, junto conmigo, de la organización benéfica ‘Happy Charity”, comentó Shelley Skyes a través de su cuenta de Instagram.

Rory Callum Sykes en las grabaciones de unas serie infantil en Inglaterra. Fotografía por: X @shellesykes

En una entrevista con 10 News First, la madre de Rory Callum Sykes, recordado por el show infantil Kiddy Kapers, aseguró que intentó salvar la vida de su hijo, pero la falta de agua en su casa imposibilitó el rescate. Fue entonces cuando se acercó a la estación de bomberos más cercana, pero allí también encontró que no había suministro del líquido y cuando regresó a casa fue demasiado tarde.

“Me dijo: ‘Mamá, déjame’, pero ninguna madre puede abandonar a su hijo. Y me decía: ‘Tengo un brazo roto’ ¡Yo no podía levantarlo, no podía hacerlo! (...) Cuando los bomberos me trajeron de vuelta la cabaña estaba quemada hasta los cimientos. No pude apagar el fuego de su techo con una manguera porque el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes la cortó. De hecho, los 50 bomberos no tuvieron agua en todo el día”, agregó Shelley Sykes, quien mencionó que su hijo murió por intoxicación de monóxido de carbono.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras aquí

“Rory nació ciego con parálisis cerebral y tenía dificultad para caminar. Superó muchas cosas con cirugías y terapias para recuperar la vista y poder aprender a caminar. A pesar del dolor, todavía estaba entusiasmado por viajar por el mundo conmigo desde África hasta la Antártida”, concluyó la madre del antiguo actor.